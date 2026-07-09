Torre Annunziata, Fiamma Torrese: la palleggiatrice Martina Langella resta in rossoblù

A cura della Redazione

La Fiamma Torrese prosegue la costruzione della rosa in vista della prossima stagione e ufficializza un'altra conferma. A vestire ancora la maglia rossoblù sarà la giovane palleggiatrice Martina Langella, che continuerà il suo percorso di crescita con la prima squadra oplontina.

Un segnale di continuità da parte della società, che punta a valorizzare i giovani talenti cresciuti all'interno del proprio progetto tecnico.

«Sono davvero felice e orgogliosa di essere stata riconfermata in prima squadra – dichiara Martina Langella –. Ringrazio la società per la fiducia che ha rinnovato in me. Trovarsi in un ambiente così stimolante e professionale è fondamentale per crescere».

La giovane regista è consapevole di avere ancora ampi margini di miglioramento, ma si dice pronta a lavorare con determinazione.

«Essendo ancora giovane, so di avere tanto da imparare, ma sono pronta a impegnarmi al massimo, ad ascoltare i consigli dello staff e delle compagne e a dare sempre il mio contributo alla squadra».

Guardando alla nuova stagione, Langella fissa gli obiettivi del gruppo: «Abbiamo tanta voglia di crescere e di toglierci quante più soddisfazioni possibile. L'obiettivo è lavorare unite e dare il massimo in ogni partita. Personalmente voglio continuare a migliorare, fare esperienza e aiutare la squadra ogni volta che sarò chiamata in causa».

Infine, un pensiero ai tifosi, chiamati ancora una volta a sostenere la squadra durante il campionato. «Ringrazio tutti coloro che ci seguono e ci sostengono sempre. Il vostro tifo ci dà una grande carica. Vi aspettiamo numerosi in palestra».