Torre Annunziata, il MaxiMall Pompeii diventa capitale della boxe: incontro Italia-Belgio

Il MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata ha ospitato due giornate dedicate alla grande boxe internazionale, trasformandosi in un punto di riferimento per appassionati, tecnici e giovani talenti del pugilato. Al centro dell’appuntamento, la sfida ufficiale Italia vs Belgio, affiancata da un’iniziativa promozionale per i ragazzi delle società campane.

La serata di giovedì 25 giugno, nonostante uno scroscio di pioggia improvviso, ha visto il ring accogliere l’incontro internazionale tra i campioni italiani e la nazionale belga, in un contesto reso ancora più prestigioso dalla presenza di nomi importanti della boxe azzurra. Tra gli ospiti annunciati figuravano infatti campioni e leggende del pugilato come Francesco Damiani, Patrizio Oliva, Irma Testa, Clemente Russo, Roberto Cammarelle, Vincenzo Mangiacapre e Domenico Valentino e del grande ed inossidabile maestro della Boxe Vesuviana Lucio Zurlo.

L’evento, fortemente voluto dal Maximall in collaborazione con la Boxe Vesuviana e da Lello e Gennaro Bergamasco, ha avuto anche un forte valore simbolico, essendo dedicato alla memoria di Ernesto Bergamasco (nella foto sotto), figura storica del pugilato campano. Un omaggio sentito a un nome che ha lasciato un segno profondo nella tradizione sportiva del territorio e che continua a essere ricordato attraverso iniziative di grande richiamo.

Il giorno successivo, venerdì 26 giugno, il MaxiMall Pompeii ha ospitato “SPARRING-IO”, una dimostrazione tecnica pensata per coinvolgere i giovani delle società pugilistiche campane affiliate alla FPI. L’iniziativa ha dato spazio alla crescita sportiva e alla valorizzazione del vivaio locale, con incontri tra giovanissimi senza contatto e tra giovani promesse che hanno dato invece spettacolo sportivo di eccellente profilo, confermando, quindi, il ruolo dell’evento come occasione non solo agonistica ma anche formativa.

L’appuntamento ha unito spettacolo, tradizione e prospettiva futura, offrendo al pubblico una doppia occasione per celebrare la boxe come disciplina sportiva e come patrimonio umano e culturale. In una cornice moderna e molto frequentata come quella del MaxiMall Pompeii, il pugilato ha ritrovato una vetrina di grande visibilità, nonostante la pioggia.