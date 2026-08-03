Fiamma Torrese, anche Ludovica Cirillo resta in biancoblù per la stagione 2026/2027

A cura della Redazione

Continua a prendere forma il roster della Fiamma Torrese, squadra di volley femminile di Torre Annunziata, in vista del campionato 2026/2027. La società oplontina ha ufficializzato la conferma di Ludovica Cirillo, che vestirà ancora la maglia biancoblù agli ordini di coach Adelaide Salerno.

Un tassello importante nella costruzione della squadra, che punta a riscattare l'ultima stagione e a presentarsi ai nastri di partenza con un gruppo solido e motivato.

«Il gruppo è la nostra forza»

Entusiasta della riconferma, Ludovica Cirillo ha affidato ai canali ufficiali del club le sue prime impressioni. «Sono molto contenta di essere stata riconfermata e di poter condividere ancora questa esperienza con molte delle compagne di sempre. L'ho sempre detto: per me il gruppo è la cosa più importante, perché credo che una squadra unita sia la base per ottenere buoni risultati in campo».

Parole che confermano il forte legame tra le atlete e lo spirito di squadra su cui la Fiamma Torrese intende costruire la nuova stagione.

Obiettivo riscatto

La giocatrice non nasconde la voglia di lasciarsi alle spalle le difficoltà dello scorso campionato.

«Come squadra vogliamo riscattarci dopo una stagione difficile. Sappiamo che serviranno impegno, costanza e tanto lavoro, ma sono convinta che allenandoci con determinazione potremo toglierci delle soddisfazioni».

Un messaggio che rispecchia le ambizioni del club, impegnato ad allestire una formazione competitiva per affrontare al meglio il prossimo campionato.

Crescita personale e un messaggio ai tifosi

Sul piano personale, Cirillo guarda al futuro con l'obiettivo di migliorarsi e di essere un punto di riferimento per il gruppo.

«Il mio obiettivo è continuare a crescere dal punto di vista tecnico, ma soprattutto essere una compagna affidabile e dare sempre il mio contributo alla squadra, dentro e fuori dal campo».

Infine, un pensiero è rivolto ai sostenitori biancoblù: «Vorrei ringraziare tutti i tifosi che ci hanno sostenuto anche nei momenti più difficili. Il vostro supporto per noi è davvero importante. Vi aspettiamo numerosi in palestra per questa nuova stagione».

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