Beach Please! 2026 conquista Marina del Sole: sport, musica e festa sulla spiaggia di Torre Annunziata

A cura della Redazione

La spiaggia libera Marina del Sole si è trasformata in una grande arena a cielo aperto dedicata allo sport, alla musica e alla socialità. È il bilancio di Beach Please! 2026, la manifestazione organizzata domenica 19 luglio dall'ASD Beach Volley Torre Annunziata (BVTA) con il patrocinio del Comune di Torre Annunziata.

Per un'intera giornata il litorale oplontino ha accolto atleti, famiglie e appassionati, offrendo un ricco programma che ha unito competizione sportiva, intrattenimento e iniziative dedicate ai più piccoli.

Numeri da record per il torneo

Cuore dell'evento è stato il torneo di beach volley 3 contro 3 misto, affiancato da attività promozionali per chi si avvicinava per la prima volta alla disciplina.

L'edizione 2026 ha fatto registrare numeri importanti: 5 campi da gioco allestiti sulla spiaggia; 45 giocatori protagonisti del torneo; 32 partite disputate; 7 ore di competizione ininterrotta.

Al termine della manifestazione sono stati premiati i 12 atleti appartenenti alle squadre classificate al primo, secondo e terzo posto.

Premi individuali e musica per tutta la giornata

Oltre ai riconoscimenti per le squadre vincitrici, l'organizzazione ha assegnato 24 premi MVP ai giocatori che si sono distinti nelle singole gare per qualità tecnica, impegno e spirito sportivo.

Ad accompagnare le attività sportive è stata la musica, protagonista per circa dieci ore, contribuendo a creare un'atmosfera di festa che ha coinvolto il pubblico presente lungo tutto l'arco della giornata.

Attenzione anche al benessere degli atleti

Considerate le elevate temperature estive, gli organizzatori hanno distribuito gratuitamente centinaia di bottiglie d'acqua, garantendo ristoro a giocatori, volontari e spettatori impegnati nelle numerose ore di attività sulla spiaggia.

Una scelta apprezzata dai partecipanti, che ha permesso di svolgere tutte le gare in condizioni di maggiore sicurezza.

Famiglie protagoniste con l'Area Baby

Beach Please! non è stato soltanto sport agonistico. Un ruolo importante è stato riservato anche ai bambini grazie all'Area Baby, curata dall'associazione Cives Inter Pares, che ha proposto attività ricreative e di animazione per tutta la durata della manifestazione.

La costante presenza di famiglie, cittadini e visitatori ha confermato la vocazione dell'evento come momento di aggregazione e valorizzazione del territorio.

BVTA: "Lo sport deve essere vicino alle persone"

«Beach Please! nasce dalla volontà di portare lo sport fuori dai luoghi tradizionali e renderlo accessibile e vicino alle persone – spiegano gli organizzatori dell'ASD Beach Volley Torre Annunziata –. Vedere cinque campi attivi, decine di giocatori e tante persone vivere insieme la spiaggia rappresenta per noi il risultato più importante. Questa edizione conferma che a Torre Annunziata esistono entusiasmo, partecipazione e voglia di costruire iniziative positive sul territorio».

Un appuntamento destinato a crescere

Per l'ASD Beach Volley Torre Annunziata, impegnata nella promozione della disciplina e nella diffusione dei valori dello sport, il successo di Beach Please! 2026 rappresenta un nuovo passo avanti.

L'obiettivo è trasformare la manifestazione in un appuntamento sempre più importante dell'estate oplontina, capace di coniugare sport, inclusione sociale e valorizzazione del litorale cittadino.

Al termine dell'evento, l'associazione ha ringraziato atleti, volontari, collaboratori, partner, sponsor e pubblico per il contributo alla riuscita della giornata, con un ringraziamento particolare a Givova, sponsor tecnico della manifestazione, e a tutte le realtà che hanno sostenuto il progetto.