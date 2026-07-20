Torre Annunziata, Savoia: presentata la manifestazione d'interesse per la gestione dello stadio Giraud

A cura della Redazione

Il Savoia 1908 Football Club ha presentato ufficialmente al Comune di Torre Annunziata la manifestazione di interesse per ottenere la concessione dello stadio comunale "Alfredo Giraud". L'iniziativa, annunciata dal Chief Executive Officer della società, Emanuele Filiberto di Savoia, rappresenta il primo passo di un iter amministrativo che punta ad affidare al club la gestione dell'impianto sportivo.

Secondo quanto illustrato dalla società, la proposta va oltre la semplice richiesta di utilizzo dello stadio e si configura come un vero e proprio progetto industriale di gestione, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio pubblico e trasformare il Giraud in una struttura capace di generare benefici economici e sociali per il territorio.

Il piano prevede che il concessionario assuma integralmente il rischio operativo, sostenendo i costi della gestione ordinaria e impegnandosi nella valorizzazione dell'impianto. L'intenzione è quella di fare dello stadio un centro operativo permanente del club, aperto durante tutto l'anno e destinato non solo all'attività calcistica, ma anche a iniziative rivolte ai giovani, alle famiglie e all'aggregazione sociale.

Nel comunicato, Emanuele Filiberto di Savoia sottolinea come il progetto rappresenti un modello innovativo per Torre Annunziata, evidenziando il percorso compiuto dalla società negli ultimi anni, culminato con il ritorno del Savoia nel calcio professionistico dopo la risalita dall'Eccellenza alla Serie C in tre stagioni.

«Non siamo arrivati in Serie C per viverla come un episodio - afferma - ma per costruire una società capace di restarci, crescere e consolidarsi nel tempo. La stessa visione l'abbiamo applicata al progetto per il Giraud».

Il CEO del Savoia ha inoltre rivolto un ringraziamento al dottor Nazario Matachione, indicato come autore del progetto gestionale presentato al Comune. Secondo la società, il piano coniuga competenze imprenditoriali, manageriali e sportive con l'obiettivo di trasformare quello che finora è stato considerato un costo per la collettività in una concreta opportunità di sviluppo per la città.

La manifestazione di interesse apre ora la fase amministrativa prevista dalla normativa. Sarà il Comune di Torre Annunziata a valutare la proposta e a seguire l'iter per l'eventuale affidamento della gestione dello stadio comunale.

«Abbiamo fatto la nostra parte - conclude Emanuele Filiberto di Savoia -. Adesso il procedimento amministrativo seguirà il suo percorso, nel pieno rispetto delle istituzioni e delle regole. Noi siamo pronti. Il futuro non si aspetta. Si costruisce».

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