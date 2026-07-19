Fiamma Torrese, confermata Mariangela Liguori: «Orgogliosa di continuare a indossare questa maglia»

A cura della Redazione

Prosegue il lavoro della Fiamma Torrese in vista della nuova stagione. Il club di Torre Annunziata di volley femminile ha ufficializzato la conferma di Mariangela Liguori, che continuerà a vestire la maglia rossoblù anche nel prossimo campionato.

Un rinnovo che rappresenta un importante tassello nella costruzione del roster, con la società che punta a dare continuità al progetto tecnico valorizzando le atlete che hanno già dimostrato attaccamento ai colori della Fiamma.

Grande la soddisfazione della centrale, che ha accolto con entusiasmo la riconferma.

«Sono davvero felice e orgogliosa di essere stata riconfermata nel roster della Fiamma – afferma Liguori –. Continuare a indossare questa maglia è per me un grande onore. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia: questa riconferma mi dà ancora più motivazione a lavorare duramente, crescere ogni giorno e dare sempre il massimo».

La giocatrice guarda con fiducia alla stagione ormai alle porte, fissando obiettivi sia personali che di squadra.

«Non vedo l'ora di tornare in campo con le mie compagne. A livello personale voglio continuare il mio percorso di crescita e fare un ulteriore passo in avanti. Come squadra, invece, l'obiettivo è costruire un gruppo sempre più solido e competitivo, affrontando ogni sfida con la giusta mentalità per essere protagoniste durante tutta la stagione».

Infine, un pensiero è rivolto ai sostenitori della Fiamma Torrese, sempre vicini alla squadra. «Ringrazio di cuore tutti i nostri tifosi per l'affetto e il sostegno che non ci fanno mai mancare. Il loro calore rappresenta una motivazione in più in ogni allenamento e in ogni partita. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto per vivere insieme una stagione ricca di emozioni e regalarci tante soddisfazioni. Forza Fiamma!».

Con la conferma di Mariangela Liguori, la Fiamma Torrese aggiunge un altro importante tassello al proprio organico, proseguendo la programmazione in vista di un campionato nel quale l'obiettivo sarà quello di consolidare il percorso di crescita del club e recitare un ruolo da protagonista.

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