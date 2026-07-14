Max Allegri si prende il Napoli: "Abbiamo una rosa forte, vogliamo arrivare fino in fondo"

Massimiliano Allegri inaugura ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Napoli. Nella suggestiva cornice del Teatro San Carlo, il tecnico livornese è stato presentato dal presidente Aurelio De Laurentiis, affiancato dal vicepresidente Edoardo De Laurentiis, dal direttore sportivo Giovanni Manna e dall'amministratore delegato Andrea Chiavelli.

Tra gli obiettivi stagionali, il nuovo allenatore azzurro ha indicato la volontà di restare competitivo su tutti i fronti, dal campionato alla Champions League, passando per la Coppa Italia. Non sono mancati i riferimenti al mercato, a Kevin De Bruyne, a Romelu Lukaku e al progetto del nuovo stadio.

Allegri: "Il Napoli è una squadra vincente, vogliamo arrivare a marzo in corsa su tutti i fronti"

L'allenatore ha esordito ringraziando la società per l'accoglienza e sottolineando il lavoro svolto negli ultimi anni dal club.

"Il Napoli negli ultimi anni ha costruito qualcosa di straordinario. Eredito una squadra abituata a vincere e a lavorare bene. Sarà fondamentale arrivare a marzo ancora in corsa per tutti gli obiettivi: campionato, Champions League e Coppa Italia".

Allegri ha inoltre smentito qualsiasi contatto con la FIGC come possibile nuovo allenatore della nazionale italiana, confermando di aver scelto con convinzione il progetto azzurro.

Il nuovo Napoli: "Posso giocare con più sistemi"

Sul piano tattico, il tecnico non ha voluto sbilanciarsi, spiegando che le valutazioni definitive arriveranno soltanto dopo il ritiro di Dimaro.

"Ho una rosa forte e con giocatori che possono interpretare diversi sistemi di gioco. L'importante sarà mantenere entusiasmo, sacrificio e voglia di raggiungere gli obiettivi".

De Bruyne, Lukaku e il mercato: "Prima voglio allenare tutti"

Inevitabili le domande sui grandi nomi della rosa. Su Kevin De Bruyne Allegri ha preferito rinviare ogni giudizio: "Fatemelo allenare. Sicuramente sa giocare discretamente bene a calcio, che è già un grande vantaggio".

Parole positive anche per Romelu Lukaku e per Rasmus Hojlund: "Sono contento di allenarlo. Sul mercato lavoriamo in piena sintonia con società e direttore sportivo. La squadra è già forte, poi vedremo se servirà migliorare qualcosa".

Champions League e obiettivi stagionali

Per Allegri il nuovo formato della Champions League impone una gestione ancora più attenta della rosa: "Con tante partite bisogna essere competitivi fino in fondo. Una stagione con tre competizioni richiede il contributo di tutta la rosa".

De Laurentiis: "Il nuovo stadio da 70 mila posti è un progetto concreto"

Nel corso della conferenza è intervenuto anche Aurelio De Laurentiis, aggiornando i tifosi sul progetto del nuovo impianto.

Il presidente ha confermato che i lavori preliminari nell'area individuata sono già iniziati e che il progetto prevede uno stadio da 70.000 posti con 120 sky box.

Allegri e il centenario del Napoli: "Una responsabilità in più"

Il nuovo allenatore ha infine parlato del valore simbolico della stagione del centenario: “È motivo di orgoglio essere l'allenatore del Napoli in un'annata così importante. Tutti dovremo dare qualcosa in più per cercare di vincere dei trofei".