Taekwondo, Mondiali di Manila: pioggia di medaglie per gli atleti del Club 78 di Torre Annunziata

Ancora una volta il taekwondo di Torre Annunziata porta in alto il nome della città. Al Global Taekwondo Championship 2026, svoltosi a Manila (Filippine) dal 26 al 28 giugno, i tre atleti oplontini della rappresentativa italiana Unitam (Unione Taekwondo e Arti Marziali) hanno conquistato un eccezionale bottino di medaglie, confermando il valore della scuola guidata dal Maestro Francesco Cirillo (8° Dan) presso il Club 78 del presidente Franco Del Prete.

Protagonista assoluto della manifestazione è stato Antonio Manzo (5° Dan), che ha conquistato la medaglia d'oro nella gara di forme Master. Un successo impreziosito da un secondo oro nel combattimento a squadre, dove ha gareggiato da atleta contribuendo in maniera determinante alla vittoria della nazionale Unitam.

Sul podio anche Mario Refuto (3° Dan), autore di un'ottima prestazione che gli è valsa la medaglia d'argento nella gara di forme della categoria Master.

Brillante anche la prova di Renato Mario (2° Dan), che ha conquistato due medaglie d'argento: una nelle forme individuali Senior e l'altra nel combattimento della categoria oltre 87 chilogrammi, confermandosi atleta completo e competitivo sia nelle prove tecniche sia nel combattimento.

A rendere ancora più significativo il trionfo azzurro è stato l'oro conquistato nel combattimento a squadre. In questa occasione Antonio Manzo e Renato Mario hanno saputo mettere il gruppo davanti ai risultati personali, invertendo i propri ruoli: Manzo è salito sul tatami come atleta, mentre Renato ha svolto il ruolo di coach della squadra, contribuendo in modo decisivo al successo finale.

I risultati ottenuti a Manila rappresentano un motivo di orgoglio per Torre Annunziata e testimoniano l'eccellente lavoro svolto dal Maestro Francesco Cirillo e dal Club 78, una realtà che da anni forma atleti di livello nazionale e internazionale, portando prestigio alla città e ai colori della rappresentativa italiana Unitam.

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