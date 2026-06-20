Stadio di Giugliano, Matachione replica alle polemiche: «Il Savoia ha agito con correttezza»

A cura della Redazione

Savoia 1908, il presidente di CRH, Nazario Matacchione, interviene con una nota ufficiale per chiarire alcuni aspetti legati alla possibile utilizzazione dello stadio di Giugliano e alle indiscrezioni riportate in un articolo pubblicato da Il Mattino di Napoli.

Nel comunicato, Matachione precisa di non mettere in discussione il lavoro del giornalista, del direttore e dell'editore, ma ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti sulle informazioni che, secondo quanto riportato, sarebbero state diffuse dalla società Giugliano, che - secondo quando riportato da Il Mattino - sarebbe stato all'oscuro delle modalità con cui si era arrivati alla decisone.

«Possiamo soltanto ipotizzare che il consenso espresso dalla società Giugliano sia stato rilasciato confidando nel mancato assenso da parte del Comune, della Questura o della Prefettura», afferma il presidente Matachione, sottolineando come il club oplontino non fosse tenuto ad acquisire il parere della società gialloblù, non avendo quest'ultima competenze sulla gestione e sulla disponibilità dell'impianto.

Il dirigente ricostruisce quindi l'iter seguito dal Savoia, spiegando che il 25 maggio 2026 è stata formalmente richiesta la disponibilità dello stadio e che il 3 giugno 2026, dopo una telefonata con il presidente Mazzamauro senior, è arrivato un riscontro positivo ufficiale.

Un ringraziamento viene rivolto anche al sindaco di Giugliano, Diego D'Alterio, che - secondo quanto evidenziato nella nota - era già in possesso di una PEC attestante la disponibilità richiesta e non aveva quindi necessità di ulteriori confronti istituzionali.

Nonostante ciò, il presidente ribadisce che la volontà del Savoia resta quella di non disputare gare a Giugliano. Qualora però ciò dovesse rendersi necessario, si dice convinto che le comunità di Torre Annunziata e Giugliano sapranno dimostrare «civiltà, rispetto e correttezza».

La parte finale del comunicato è dedicata a respingere ogni tentativo di alimentare tensioni tra le due città. «Se qualcuno immagina di poter creare tensioni tra le due città o di arrecare danno al Savoia attraverso la diffusione di informazioni non corrispondenti alla realtà, si tratta di un tentativo destinato a fallire», afferma Matachione, che conclude ribadendo il rapporto di stima e rispetto reciproco esistente tra le due comunità.