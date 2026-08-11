Torre Annunziata, Alessandra Duello promossa in prima squadra: dall'Academy alla Fiamma

A cura della Redazione

L’Academy Volley Fiamma continua a puntare sul proprio settore giovanile e sulla crescita dei talenti di casa. L'ultima conferma arriva dalla promozione di Alessandra Duello, che dopo il percorso compiuto nell'Academy entra a far parte della prima squadra.

Una scelta che testimonia la volontà della società di Torre Annunziata di investire sulle giovani atlete, offrendo loro la possibilità di crescere fino a confrontarsi con un livello più alto.

Per Duello si apre così una nuova e importante tappa della carriera.

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«Sono molto felice ed emozionata – racconta la giovane atleta –. Per me è una grande soddisfazione e il risultato del lavoro e dei sacrifici fatti in questi anni. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova esperienza e dare il massimo».

«Determinata, grintosa e competitiva»

Duello traccia anche un piccolo autoritratto, distinguendo la Alessandra atleta da quella lontana dal campo.

«Tre aggettivi per descrivermi? In campo determinata, grintosa e competitiva. Fuori dal campo solare, sincera e disponibile».

L'approdo in prima squadra rappresenta però soprattutto un punto di partenza. La giovane pallavolista è consapevole di avere davanti un percorso nel quale il confronto con le compagne più esperte potrà rivelarsi prezioso.

«Lavorerò per migliorare sia dal punto di vista tecnico che mentale. Voglio continuare a crescere, imparare dalle compagne più esperte e farmi trovare sempre pronta ogni volta che verrò chiamata in causa».

Per l'Academy Volley Fiamma, la promozione di Alessandra Duello rappresenta dunque anche un risultato del lavoro svolto nel vivaio, con l'obiettivo di costruire in casa le giocatrici della prima squadra del futuro.