Fiamma, Emilia Barbera resta in rossoblù: un'altra conferma per il roster della stagione 2026/27

Prosegue la costruzione della rosa della Fiamma, squadra femminile di volley di Torre Annunziata, in vista della stagione 2026/2027. Il club oplontino ha annunciato la conferma di Emilia Barbera, atleta cresciuta nel florido settore giovanile rossoblù e pronta a vivere un'altra stagione con la maglia della squadra che l'ha vista crescere.
Una riconferma che testimonia la volontà della società di puntare ancora sulle giovani cresciute in casa, valorizzando il lavoro svolto negli anni dal vivaio.
"Questa squadra è la mia seconda famiglia"
Entusiasta di proseguire la sua avventura in rossoblù, Emilia Barbera ha espresso tutta la sua soddisfazione attraverso i canali ufficiali del club.
«Sono davvero felice di continuare questo percorso con una squadra che ormai sento come una seconda famiglia. Dopo tanti anni insieme è una grande emozione poter indossare ancora questi colori e continuare a far parte di questo gruppo».
Obiettivo crescita
La giovane giocatrice guarda con fiducia alla nuova stagione, sia dal punto di vista collettivo che personale.
«Come squadra vogliamo crescere, toglierci delle soddisfazioni e affrontare ogni partita con determinazione. A livello personale spero di dare il mio contributo, migliorarmi ancora e aiutare le mie compagne in ogni momento».
Il messaggio ai tifosi
Non manca un pensiero per il pubblico, da sempre vicino alla formazione oplontina.
«Un grande grazie a tutti i nostri tifosi per il sostegno e l'affetto che ci dimostrate ogni anno. Continuate a starci vicini: ci vediamo presto al palazzetto. Forza!».
Con la conferma di Emilia Barbera prende sempre più forma il roster della Fiamma per il prossimo campionato, con la società che continua a costruire una squadra fondata sul talento, sul senso di appartenenza e sulla continuità del progetto tecnico.