Torre Annunziata, Savoia 1908: il 1° agosto la presentazione ufficiale della squadra e della nuova proprietà

A cura della Redazione

Il conto alla rovescia è iniziato. Il Savoia 1908 ha ufficializzato la serata di presentazione della prima squadra e dello staff tecnico che affronteranno il campionato 2026/2027, un evento aperto alla tifoseria, alla città di Torre Annunziata e a tutti gli appassionati di calcio.

L'appuntamento è fissato per sabato 1° agosto, alle ore 19.30, presso il Rena Nera Beach, in via Guglielmo Marconi 7, Torre Annunziata, dove i tifosi potranno conoscere da vicino i protagonisti della nuova stagione sportiva.

L'invito porta le firme di Emanuele Filiberto di Savoia, Nazario Matachione e del presidente Arcangelo Sessa, che chiamano a raccolta il popolo biancoscudato per una serata che segnerà ufficialmente l'inizio della nuova annata calcistica.

Oltre alla presentazione della squadra e dello staff tecnico, sarà illustrato anche il progetto della nuova proprietà The Royaland, che esporrà la propria visione, gli obiettivi e le linee guida della nuova era del Savoia Calcio.

Per partecipare all'evento sarà necessario scaricare l'invito disponibile sulla pagina Facebook ufficiale del Savoia 1908.

La serata rappresenterà il primo vero incontro tra società, squadra e tifosi in vista della stagione 2026/2027, con l'obiettivo di rafforzare il legame con la città e condividere le ambizioni del club biancoscudato.

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