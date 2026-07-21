Fiamma Torrese, Giovanna Prisco resta in rossoblù: "Questa è casa mia"

A cura della Redazione

La Fiamma Torrese di Torre Annunziata riparte da una delle sue certezze. Giovanna Prisco continuerà a vestire la maglia rossoblù anche nella prossima stagione, confermando un legame costruito negli anni e alimentato da un forte senso di appartenenza.

Per la pallavolista si tratta di una scelta dettata soprattutto dal cuore. Nonostante in passato abbia avuto l'opportunità di intraprendere percorsi diversi, la decisione è stata sempre la stessa: restare a Torre Annunziata.

"La Fiamma è la mia casa"

«Altri colori e altre compagne? Io non me l'immagino. La mia casa è qui – racconta Prisco –. Negli anni ho avuto la possibilità di prendere altre strade ma alla fine la scelta è sempre stata una sola: restare qui. Credo in quello che stiamo costruendo e soprattutto nel nostro gruppo».

Parole che confermano la volontà della giocatrice di continuare a essere uno dei punti di riferimento della squadra, sia sul piano tecnico che umano.

Obiettivo crescita, senza porsi limiti

Guardando alla nuova stagione, Prisco preferisce non sbilanciarsi sugli obiettivi, ma trasmette fiducia nell'ambiente e nel lavoro della società.

«Non ci poniamo limiti. Come sempre lavoreremo sodo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, anche se per scaramanzia preferisco non svelarli. La Fiamma è destinata ad arrivare in alto: è solo questione di tempo. C'è tanta voglia di riscatto e siamo pronte ad affrontare questa nuova stagione nel migliore dei modi».

Un esempio per le più giovani

Consapevole del proprio ruolo all'interno del gruppo, Giovanna Prisco punta a essere una guida per le compagne più giovani.

«Il mio contributo sarà quello di dare l'esempio, dentro e fuori dal campo. Voglio lavorare più di tutte e tenere alta l'asticella ogni giorno. È questo il ruolo che sento di avere all'interno della squadra».

Il messaggio ai tifosi: "Siamo una famiglia"

Infine, un pensiero è rivolto ai sostenitori della Fiamma Torrese, che per la giocatrice rappresentano qualcosa di molto più di un semplice pubblico.

«Chiamarli tifosi è riduttivo. Siamo una famiglia e, come tutte le grandi famiglie, nei momenti belli e in quelli difficili restiamo uniti. Vinciamo insieme e perdiamo insieme. Vi aspetto al PalaPittoni più agguerriti che mai».

Con la conferma di Giovanna Prisco, la Fiamma Torrese aggiunge un altro tassello importante al mosaico della prossima stagione, puntando sull'esperienza, sul senso di appartenenza e sulla continuità per alimentare le proprie ambizioni.

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