Lady Carol, pioggia di medaglie ai Campionati Italiani: tre ori e il sogno dell'Olimpico

Un'altra pagina di successo per la Lady Carol, storica scuola di danza di Torre Annunziata, che torna dai Campionati Italiani con un bottino di tre medaglie d'oro e la conferma di essere una delle realtà più promettenti del panorama nazionale.

A brillare sul parquet sono state Liliana Prete, 9 anni, Sefora De Martino, 14 anni, ed Emanuela Russo, 16 anni, protagoniste di una straordinaria prova ai Campionati Italiani disputati a Roma, dove hanno conquistato il gradino più alto del podio, laureandosi campionesse d'Italia.

Un successo che non è rimasto isolato. Le tre giovani atlete hanno infatti confermato il loro valore anche nella successiva competizione di Bari, salendo nuovamente sul gradino più alto del podio e dimostrando qualità tecniche, determinazione e una maturità artistica che va ben oltre la loro giovane età.

Grande la soddisfazione dei maestri Ylenia Da Pozzo, Raffaele Russo e Valerio Ruggiero, che da anni seguono con passione la crescita delle allieve, contribuendo a costruire un percorso fatto di sacrificio, disciplina e risultati prestigiosi.

Il cammino delle giovani ballerine, però, è tutt'altro che concluso. Il prossimo appuntamento sarà infatti uno dei più emozionanti della loro carriera: a ottobre Liliana, Sefora ed Emanuela saliranno sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, dove si esibiranno insieme alle compagne Alessia Bucciero e Miriam Menichino in una manifestazione che rappresenta uno dei palcoscenici più prestigiosi per il mondo della danza.

Un riconoscimento importante non solo per le cinque ballerine, ma per l'intera Lady Carol, che continua a distinguersi nella formazione di giovani talenti grazie al lavoro del corpo docente e al costante sostegno delle famiglie.

Tra le dediche più emozionanti c'è quella rivolta alla più piccola del gruppo, Liliana Prete, da parte dei genitori Annarita e Giorgio: «Per la tua luce, la tua tenacia e il sorriso che porti su quel palco. Siamo orgogliosissimi di te, piccola campionessa». Parole che racchiudono il significato più autentico di questo successo: quello di vedere il talento crescere, sostenuto dall'amore, dall'impegno e dalla passione.

(Nella prima foto, da sinistra: Liliana Prete, Sefora De Martino, Emanuela Russo. Nella seconda foto, sul gradinoi più alto, Liliana Prete)