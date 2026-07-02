Torre del Greco, pioggia di podi per la Ginnastica Fortitudo alle Finali Nazionali OPES

A cura della Redazione

Grande soddisfazione per la Ginnastica Fortitudo di Torre del Greco alle Finali Nazionali OPES di ginnastica ritmica, andate in scena quest’anno ad Ariano Irpino, in Campania, dove per sette giorni si sono confrontate società provenienti da tutta Italia.

In questo contesto di competizione e confronto, la Ginnastica Fortitudo si è distinta conquistando numerosi titoli nazionali e confermando la qualità del lavoro svolto durante tutta la stagione sportiva.

Le ginnaste torresi hanno saputo esprimersi con continuità, determinazione e qualità tecnica, raccogliendo risultati che premiano l’impegno quotidiano in palestra e il percorso di crescita costruito nel tempo.

Nel campionato Gold, Rita Di Donna, categoria A2, si laurea campionessa regionale sia al corpo libero sia con l’attrezzo fune.

Nel campionato individuale LE si distinguono Anna Gaglione (cat. A4) prima al cerchio e seconda con l'attrezzo palla e Asia Montella (cat. A2), che ottiene il secondo posto al corpo libero e il terzo posto con la palla.

Nel campionato LD, Beatrice Falanga (cat. A4, si aggiudica il podio sia al corpo libero si con l'attrezzo palla, mentre Eva Donadio (cat. A2) conquista il primo posto al corpo libero e il terzo posto con la palla.

Nel campionato LC1, Mariacarolina Garofalo (cat. A1) ottiene il primo posto sia al corpo libero sia con l’attrezzo palla.

Giovanna Pinto (cat. A4) conquista il primo posto al corpo libero e il quinto posto al cerchio, mentre Eden Montella (cat. A5) sale sul gradino più alto del podio al corpo libero e conquista il secondo posto al cerchio.

Nell’insieme LC2 arriva il secondo posto per la coppia composta da Eva Donadio e Asia Montella.

Nel campionato insieme allieve LB, primo posto per la coppia formata da Eden Montella e Giovanna Pinto e secondo posto per Martina Imperatrice e Flavia Giannini. Vicecampionesse anche Mariachiara De Masi e Federica Esposito nel campionato insieme Open LB.

Nel campionato individuale LB1, Flavia Giannini (cat. A4) conquista il secondo posto al corpo libero e il terzo alla palla mentre Martina Imperatrice ottiene il terzo al corpo libero il secondo posto con la palla.

Nella categoria A5 Miriam Di Cristo si aggiudica il titolo al corpo libero e il secondo posto al cerchio; Federica Esposito conquista il primo posto con l’attrezzo cerchio e il secondo con la palla.

Nella categoria J1, Mariachiara De Masi conquista il secondo posto al cerchio, mentre Emanuela Maisto e Lucia Ganeri sfiorano il podio con quarto e quinto posto.

Hilary Scarfogliero (cat. S2) ottiene il secondo posto sia con l’attrezzo cerchio sia con la palla.

Nel campionato Open conquistano il titolo di campionessa regionale nelle rispettive categorie anche Aurora Tranzillo, Rosaria Sabatino, Gioia Monteleone, Ludovica De Franchis e Antonella Cacciola.

Ottimi secondi posti per Greta Sannino, Aurora Marra e Serena Arnese, mentre Giorgia Sanges conquista il terzo posto. Ai piedi del podio si ferma la coppia composta da Dalila Rinaldi Landolina e Mariafrancesca Panico.

Un bilancio estremamente positivo per la Ginnastica Fortitudo, che chiude queste Finali Nazionali con risultati di prestigio e dimostrando il suo valore a livello nazionale.