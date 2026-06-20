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Torre Annunziata, Savoia: Stefano Cirillo alla guida del Settore Giovanile

Torre Annunziata, Savoia: Stefano Cirillo alla guida del Settore Giovanile

Dopo l’esperienza nell’attività di base, il dirigente assume la responsabilità dell’intero settore giovanile. Obiettivo: valorizzare i talenti e rafforzare il collegamento con la prima squadra nel nuovo percorso tra i professionisti.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Il Savoia punta sulla continuità e sulla valorizzazione delle competenze interne per costruire il futuro del proprio vivaio. La società biancoscudata ha annunciato la nomina di Stefano Cirillo, mister della Scuola Calcio Azzurri di Torre Annunziata a nuovo responsabile dell’intero Settore Giovanile.

Per Cirillo si tratta di una promozione maturata sul campo dopo il lavoro svolto negli ultimi anni alla guida dell’attività di base del club, seguendo il percorso formativo dei giovani calciatori dai Pulcini fino all’Under 14. Una scelta che premia esperienza, passione e capacità organizzative, qualità che gli hanno consentito di distinguersi nel panorama del calcio giovanile.

Nel corso della sua carriera, Cirillo ha contribuito alla crescita di numerosi giovani talenti, affermandosi come figura di riferimento per la formazione sportiva ed educativa dei ragazzi. Un bagaglio di competenze che ora sarà messo al servizio dell’intero progetto giovanile del Savoia.

L’incarico assume un valore ancora più significativo alla luce dell’approdo del club nel calcio professionistico. In questo contesto, il settore giovanile diventa un asset strategico per la crescita della società e per la costruzione di un percorso capace di accompagnare i giovani più promettenti fino alla prima squadra.

A Stefano Cirillo spetterà il compito di coordinare e sviluppare tutte le attività del vivaio biancoscudato, con l’obiettivo di elevare ulteriormente la qualità tecnica e formativa del settore e di creare un collegamento sempre più concreto tra le formazioni giovanili e la squadra maggiore.

La società ha rivolto al nuovo responsabile gli auguri di buon lavoro, esprimendo fiducia nella sua capacità di guidare una fase importante per il futuro del Savoia e per la crescita dei talenti biancoscudati.

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