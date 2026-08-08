Torre Annunziata, Sara Saetta torna alla Fiamma dopo dieci anni

A cura della Redazione

Un ritorno che ha il sapore di casa per la Fiamma Torrese. La società di volley femminile di Torre Annunziata riabbraccia Sara Saetta, che dopo dieci anni torna a vestire la maglia oplontina nel ruolo di libero.

Per l'atleta si tratta di un ritorno particolarmente significativo. Proprio con la Fiamma, infatti, dieci anni fa aveva avuto l'opportunità di esordire nei campionati nazionali, iniziando un percorso sportivo che oggi la riporta nuovamente a Torre Annunziata con un bagaglio di esperienza decisamente più ampio.

«Sono davvero contenta di questa chiamata – racconta Saetta –. È una società alla quale sono molto legata perché dieci anni fa mi ha permesso di debuttare nei campionati nazionali. Ho sempre desiderato tornarci, questa volta con più esperienza e maturità».

Il nuovo libero oplontino guarda con entusiasmo alla prossima stagione e agli obiettivi della squadra.

«Mi aspetto una bella stagione. Voglio fare bene, dare il massimo e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi, ma anche divertirmi e ritrovare quello spirito di famiglia che ho sempre associato a questa società».

Non poteva mancare, infine, un messaggio rivolto direttamente ai sostenitori della Fiamma: «Un saluto a tutti i tifosi. Conosco bene il vostro calore e il vostro sostegno, siete una marcia in più. Ci vediamo al palazzetto».

Per Sara Saetta comincia così una seconda avventura con la Fiamma, a distanza di dieci anni dalla prima: un ritorno accompagnato dalla voglia di mettere l'esperienza maturata nel frattempo al servizio della squadra oplontina.