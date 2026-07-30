Serie C, ecco il calendario del Savoia: debutto a Picerno, chiusura con la Scafatese

È stato ufficializzato il calendario del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/2027 e il Savoia conosce finalmente il percorso che lo attende nel Girone C. Gli oplontini debutteranno domenica 23 agosto sul campo del Picerno, mentre la prima gara casalinga è in programma il 30 agosto contro la Casertana.
Il calendario propone fin dalle prime giornate sfide di grande interesse. Alla quarta giornata arriverà a Torre Annunziata il Crotone, mentre il primo derby campano contro la Salernitana è fissato per il 1° novembre all'Arechi. Un'altra partita particolarmente sentita sarà quella con il Sorrento, in programma il 22 novembre.
I big match della stagione
Tra gli appuntamenti più attesi figurano anche le sfide contro il Bari (29 novembre in trasferta e 4 aprile in casa), il Catania (13 dicembre al Giraud e 18 aprile in Sicilia) e il Cosenza, avversario del Savoia il 25 ottobre in casa.
Nel calendario spiccano anche gli incroci con Casertana, Giugliano, Cavese e Scafatese, che renderanno il torneo particolarmente intenso sotto il profilo dei derby e delle rivalità territoriali.
Il calendario completo del Savoia
Andata
- 23 agosto 2026: Picerno - Savoia
- 30 agosto 2026: Savoia - Casertana
- 6 settembre 2026: Altamura - Savoia
- 13 settembre 2026: Savoia - Crotone
- 16 settembre 2026: Foggia - Savoia
- 20 settembre 2026: Savoia - Casarano
- 27 settembre 2026: Cavese - Savoia
- 4 ottobre 2026: Monopoli - Savoia
- 11 ottobre 2026: Savoia - Inter U23
- 18 ottobre 2026: Audace Cerignola - Savoia
- 25 ottobre 2026: Savoia - Cosenza
- 1 novembre 2026: Salernitana - Savoia
- 8 novembre 2026: Savoia - Potenza
- 15 novembre 2026: Giugliano - Savoia
- 22 novembre 2026: Savoia - Sorrento
- 29 novembre 2026: Bari - Savoia
- 6 dicembre 2026: Savoia - Barletta
- 13 dicembre 2026: Savoia - Catania
- 20 dicembre 2026: Scafatese - Savoia
Ritorno
- 3 gennaio 2027: Savoia - Picerno
- 10 gennaio 2027: Casertana - Savoia
- 17 gennaio 2027: Savoia - Altamura
- 24 gennaio 2027: Crotone - Savoia
- 31 gennaio 2027: Savoia - Foggia
- 7 febbraio 2027: Casarano - Savoia
- 10 febbraio 2027: Savoia - Cavese
- 14 febbraio 2027: Savoia - Monopoli
- 21 febbraio 2027: Inter U23 - Savoia
- 28 febbraio 2027: Savoia - Audace Cerignola
- 3 marzo 2027: Cosenza - Savoia
- 7 marzo 2027: Savoia - Salernitana
- 14 marzo 2027: Potenza - Savoia
- 21 marzo 2027: Savoia - Giugliano
- 27 marzo 2027: Sorrento - Savoia
- 4 aprile 2027: Savoia - Bari
- 11 aprile 2027: Barletta - Savoia
- 18 aprile 2027: Catania - Savoia
- 25 aprile 2027: Savoia - Scafatese