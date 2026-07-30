Serie C, ecco il calendario del Savoia: debutto a Picerno, chiusura con la Scafatese

A cura della Redazione

È stato ufficializzato il calendario del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/2027 e il Savoia conosce finalmente il percorso che lo attende nel Girone C. Gli oplontini debutteranno domenica 23 agosto sul campo del Picerno, mentre la prima gara casalinga è in programma il 30 agosto contro la Casertana.

Il calendario propone fin dalle prime giornate sfide di grande interesse. Alla quarta giornata arriverà a Torre Annunziata il Crotone, mentre il primo derby campano contro la Salernitana è fissato per il 1° novembre all'Arechi. Un'altra partita particolarmente sentita sarà quella con il Sorrento, in programma il 22 novembre.

I big match della stagione

Tra gli appuntamenti più attesi figurano anche le sfide contro il Bari (29 novembre in trasferta e 4 aprile in casa), il Catania (13 dicembre al Giraud e 18 aprile in Sicilia) e il Cosenza, avversario del Savoia il 25 ottobre in casa.

Nel calendario spiccano anche gli incroci con Casertana, Giugliano, Cavese e Scafatese, che renderanno il torneo particolarmente intenso sotto il profilo dei derby e delle rivalità territoriali.

Il calendario completo del Savoia

Andata

23 agosto 2026: Picerno - Savoia

Picerno - Savoia 30 agosto 2026: Savoia - Casertana

Savoia - Casertana 6 settembre 2026: Altamura - Savoia

Altamura - Savoia 13 settembre 2026: Savoia - Crotone

Savoia - Crotone 16 settembre 2026: Foggia - Savoia

Foggia - Savoia 20 settembre 2026: Savoia - Casarano

Savoia - Casarano 27 settembre 2026: Cavese - Savoia

Cavese - Savoia 4 ottobre 2026: Monopoli - Savoia

Monopoli - Savoia 11 ottobre 2026: Savoia - Inter U23

Savoia - Inter U23 18 ottobre 2026: Audace Cerignola - Savoia

Audace Cerignola - Savoia 25 ottobre 2026: Savoia - Cosenza

Savoia - Cosenza 1 novembre 2026: Salernitana - Savoia

Salernitana - Savoia 8 novembre 2026: Savoia - Potenza

Savoia - Potenza 15 novembre 2026: Giugliano - Savoia

Giugliano - Savoia 22 novembre 2026: Savoia - Sorrento

Savoia - Sorrento 29 novembre 2026: Bari - Savoia

Bari - Savoia 6 dicembre 2026: Savoia - Barletta

Savoia - Barletta 13 dicembre 2026: Savoia - Catania

Savoia - Catania 20 dicembre 2026: Scafatese - Savoia

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