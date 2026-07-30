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Serie C, ecco il calendario del Savoia: debutto a Picerno, chiusura con la Scafatese

Serie C, ecco il calendario del Savoia: debutto a Picerno, chiusura con la Scafatese

Il Savoia conosce il suo cammino in Serie C: ecco il calendario completo del Girone C 2026/2027, dall'esordio a Picerno all'ultima sfida con la Scafatese

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

È stato ufficializzato il calendario del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/2027 e il Savoia conosce finalmente il percorso che lo attende nel Girone C. Gli oplontini debutteranno domenica 23 agosto sul campo del Picerno, mentre la prima gara casalinga è in programma il 30 agosto contro la Casertana.

Il calendario propone fin dalle prime giornate sfide di grande interesse. Alla quarta giornata arriverà a Torre Annunziata il Crotone, mentre il primo derby campano contro la Salernitana è fissato per il 1° novembre all'Arechi. Un'altra partita particolarmente sentita sarà quella con il Sorrento, in programma il 22 novembre.

I big match della stagione

Tra gli appuntamenti più attesi figurano anche le sfide contro il Bari (29 novembre in trasferta e 4 aprile in casa), il Catania (13 dicembre al Giraud e 18 aprile in Sicilia) e il Cosenza, avversario del Savoia il 25 ottobre in casa.

Nel calendario spiccano anche gli incroci con Casertana, Giugliano, Cavese e Scafatese, che renderanno il torneo particolarmente intenso sotto il profilo dei derby e delle rivalità territoriali.

Il calendario completo del Savoia

Andata

  • 23 agosto 2026: Picerno - Savoia
  • 30 agosto 2026: Savoia - Casertana
  • 6 settembre 2026: Altamura - Savoia
  • 13 settembre 2026: Savoia - Crotone
  • 16 settembre 2026: Foggia - Savoia
  • 20 settembre 2026: Savoia - Casarano
  • 27 settembre 2026: Cavese - Savoia
  • 4 ottobre 2026: Monopoli - Savoia
  • 11 ottobre 2026: Savoia - Inter U23
  • 18 ottobre 2026: Audace Cerignola - Savoia
  • 25 ottobre 2026: Savoia - Cosenza
  • 1 novembre 2026: Salernitana - Savoia
  • 8 novembre 2026: Savoia - Potenza
  • 15 novembre 2026: Giugliano - Savoia
  • 22 novembre 2026: Savoia - Sorrento
  • 29 novembre 2026: Bari - Savoia
  • 6 dicembre 2026: Savoia - Barletta
  • 13 dicembre 2026: Savoia - Catania
  • 20 dicembre 2026: Scafatese - Savoia

Ritorno

  • 3 gennaio 2027: Savoia - Picerno
  • 10 gennaio 2027: Casertana - Savoia
  • 17 gennaio 2027: Savoia - Altamura
  • 24 gennaio 2027: Crotone - Savoia
  • 31 gennaio 2027: Savoia - Foggia
  • 7 febbraio 2027: Casarano - Savoia
  • 10 febbraio 2027: Savoia - Cavese
  • 14 febbraio 2027: Savoia - Monopoli
  • 21 febbraio 2027: Inter U23 - Savoia
  • 28 febbraio 2027: Savoia - Audace Cerignola
  • 3 marzo 2027: Cosenza - Savoia
  • 7 marzo 2027: Savoia - Salernitana
  • 14 marzo 2027: Potenza - Savoia
  • 21 marzo 2027: Savoia - Giugliano
  • 27 marzo 2027: Sorrento - Savoia
  • 4 aprile 2027: Savoia - Bari
  • 11 aprile 2027: Barletta - Savoia
  • 18 aprile 2027: Catania - Savoia
  • 25 aprile 2027: Savoia - Scafatese

 

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