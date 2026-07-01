Savoia, ecco il nuovo corso: presentati Mignemi e Formisano, «In Serie C con coraggio e idee chiare»

A cura della Redazione

Il Savoia 1908 inaugura ufficialmente il nuovo corso in vista del ritorno nel calcio professionistico. Nella sala conferenze della Basilica della Madonna della Neve di Torre Annunziata sono stati presentati il nuovo direttore sportivo Davide Mignemi e il nuovo allenatore Alessandro Formisano, chiamati a guidare il club nella stagione del ritorno in Serie C.

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il presidente Arcangelo Sessa e il direttore operativo Salvatore Romano, che hanno illustrato gli obiettivi della società e l'importanza del sostegno della città in un campionato che segna una nuova fase della storia biancoscudata.

«Il calcio professionistico impone criteri economici e finanziari molto più rigidi rispetto al passato e la nostra società non si farà trovare impreparata – ha dichiarato il presidente Sessa –. In appena tre anni siamo approdati nei professionisti. Ora mi auguro che Torre Annunziata risponda con entusiasmo alla campagna abbonamenti, perché avere uno stadio pieno e una base importante di abbonati sarà fondamentale per affrontare questa nuova avventura».

Un appello condiviso dal direttore operativo Salvatore Romano, che ha ribadito il valore del pubblico oplontino: «I tifosi sono la nostra forza. Lo hanno dimostrato negli anni e continueranno a essere un elemento determinante anche in Serie C. Il loro sostegno sarà fondamentale per accompagnare la crescita del Savoia».

Sul fronte tecnico, il direttore sportivo Davide Mignemi ha tracciato la linea che guiderà il mercato estivo. Nessuna rivoluzione, ma una costruzione graduale e sostenibile della rosa.

«Non faremo un mercato d'assalto. Faremo un mercato intelligente, costruito con equilibrio e con idee chiare. Siamo una neopromossa e sappiamo che ci sarà da soffrire, ma non ci faremo trovare impreparati. Ho avuto un impatto molto positivo con questa piazza e lavoreremo senza sosta».

Determinato anche il nuovo allenatore Alessandro Formisano, che ha subito delineato l'identità della squadra che intende costruire.

«Non mi lascerò impressionare dal blasone delle squadre che affronteremo. Il Savoia giocherà sempre con coraggio, proponendo il proprio calcio e cercando di essere protagonista. Voglio una squadra che dia tutto per questa maglia, perché sacrificio e identità non dovranno mai mancare».

La conferenza si è conclusa tra gli applausi dei presenti, sancendo simbolicamente l'inizio della nuova avventura del Savoia nel calcio professionistico. Con una dirigenza rinnovata, una guida tecnica definita e un progetto improntato alla sostenibilità, il club biancoscudato guarda alla Serie C con entusiasmo, ambizione e la volontà di consolidare il proprio percorso di crescita.

(Nelle prime due foto, da sinistra: Romano, Formisano, Mignemi e Sessa. Nell'ultima foto, da sinistra: Formisano, Sessa e Mignemi. Foto: Angelo Vista )

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