Fiamma Torrese, si guarda al futuro: nuovo allenatore e rinforzi nello staff tecnico

A cura della Redazione

La Fiamma Torrese, squadra di volley di Torre Annunziata, programma il futuro e rilancia le proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Ad annunciarlo è stata coach Salerno, intervenuta attraverso i canali ufficiali del club per fare il punto sui progetti della società.

Tra le principali novità in arrivo c'è il potenziamento dello staff tecnico. La società, infatti, è pronta ad accogliere un nuovo allenatore che affiancherà la stessa Salerno e avrà il compito di guidare altri gruppi del settore giovanile.

"Stiamo lavorando per migliorarci ancora di più", ha spiegato la coach, sottolineando la volontà del club di continuare a investire sulla qualità dell'organizzazione tecnica e sportiva.

Accanto alla conferma dell'attuale staff, sono previsti anche nuovi innesti con l'arrivo di un preparatore atletico e di uno scoutman di comprovata esperienza, figure ritenute fondamentali per sostenere il percorso di crescita delle giovani atlete.

Novità anche sul piano societario, dove entreranno a far parte del club nuove figure dirigenziali con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa.

La linea tracciata dalla Fiamma Torrese resta quella perseguita negli ultimi anni: investire sul settore giovanile, elevare il livello della proposta sportiva e formativa e, allo stesso tempo, garantire alle ragazze un ambiente sano e stimolante.

"Il nostro obiettivo è sempre crescere e migliorarci, lavorare per alzare ulteriormente la qualità del settore giovanile, senza dimenticare di dare priorità anche al divertimento delle ragazze", ha aggiunto Salerno.

La Fiamma Torrese, realtà storica del territorio, punta dunque a consolidare i risultati ottenuti e a proseguire il proprio percorso di sviluppo, forte di una progettualità che guarda al futuro con entusiasmo e determinazione.