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Napoli-Aris Salonicco, l'arbitro sarà Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Napoli-Aris Salonicco, l'arbitro sarà Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Prestigiosa designazione per il fischietto oplontino nell’amichevole internazionale in programma il 12 agosto a Castel di Sangro.

(1 minuto di lettura)
A cura di Benni Gagliardi

Sarà Giuseppe Maria Manzo, arbitro appartenente alla Sezione AIA di Torre Annunziata, a dirigere l’amichevole internazionale tra Napoli e Aris Salonicco, in programma mercoledì 12 agosto alle ore 21 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Una designazione prestigiosa per il fischietto oplontino, chiamato a dirigere uno degli appuntamenti del precampionato degli azzurri contro la formazione greca.

Manzo è arbitro FIGC dal dicembre 2010 e nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza sui campi di Serie C. All'attività arbitrale affianca anche quella di relatore e formatore nell'ambito dei corsi organizzati dalla sezione torrese per la preparazione dei nuovi arbitri.

Grande soddisfazione è stata espressa proprio dalla Sezione AIA di Torre Annunziata, che ha sottolineato il valore della designazione.

«Designazione dal sapore internazionale per il nostro Giuseppe Maria Manzo, che sarà impegnato nel ruolo di arbitro effettivo per la gara amichevole tra Napoli e Aris Salonicco – si legge nel messaggio -. A Peppe un grande in bocca al lupo per l'inizio di stagione da parte di tutta la Sezione arbitri di Torre Annunziata».

Per Manzo, dunque, la nuova stagione si apre con un appuntamento di particolare prestigio, sotto i riflettori del Patini di Castel di Sangro.

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