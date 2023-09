A cura della Redazione

Ai nastri di partenza il Campionato di Serie C.

Lunedì 4 settembre, alle 20,45, Fiorenzuola e Renate (Girone A) si sfideranno allo stadio “A. Pavese” di Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. A dirigere l’incontro sarà l'arbitro della sezione di Torre Annunziata Giuseppe Maria Manzo, che fa il suo esordio nella categoria dei professionisti.

Chi è Giuseppe Maria Manzo

Arbitro effettivo dal 2010 (promosso in Serie D nel 2019 dopo essere stato spesso designato per le partite più importanti dei vari campionati d’Eccellenza in Italia), 30 anni, ama molto viaggiare e conoscere nuove culture e si descrive sui suoi profili social come una persona flessibile e affidabile, alla quale piace lavorare in team con capacità di leadership. Nel corso degli anni ha praticato diversi sport quali sci, tennis, calcio e basket che lo hanno portato ad avere una mentalità vincente e a non arrendersi alle prime difficoltà. In possesso di una laurea triennale e di una magistrale in Ingegneria gestionale/Gestione industriale.

Giuseppe Maria è il figlio dell'agente di polizia Nicola Manzo e della professoressa di matematica del Liceo Pitagora di Torre Annunziata Rosa Sovali.