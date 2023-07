Si è svolto lunedì a Roma, presso la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la conferenza stampa dell’Associazione Italiana Arbitri, che ha presentato la Formazione dei Ruoli Arbitrali Nazionali per la stagione sportiva 2023/2024.

Per quanto riguarda gli arbitri appartenenti alla sezione AIA “Francesco Santucci” di Torre Annunziata sono state assunte le seguenti decisioni:

L’arbitro Marco Guida è stato riconfermato nell’organico degli arbitri effettivi CAN.

Oreste Muto è stato confermato assistente VMO (Video Match Officials).

L’arbitro Giuseppe Maria Manzo è stato promosso dalla CAN D alla CAN C.

In definitiva, Napoli e la provincia possono vantare due arbitri effettivi CAN: Marco Guida (Torre Annunziata) e Fabio Maresca (Napoli); 3 assistenti arbitrali CAN: Pasquale Capaldo (Napoli), Ciro Carbone (Napoli), Vittorio di Gioia (Nola); un assistente VMO Oreste Muto (Torre Annunziata); 3 arbitri effettivi promossi da CAN D a CAN C: Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata), Claudio Felice Angelillo (Nola) e Filippo Colaninno (Nola); 4 arbitri riconfermati effettivi CAN C: Arena Alberto Ruben (Torre del Greco), Domenico Castellone (Napoli), Fabio Rosario Luongo (Napoli), Domenico Mirabella (Napoli). Infine, sempre in questa categoria, l’unico arbitro non di Napoli è Gianluca Grasso (Ariano Irpino).