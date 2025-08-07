A cura della Redazione

La Fiamma continua a costruire il suo futuro con solide certezze. Tra queste, c’è la riconferma della centrale Emilia Barbera, punto fermo del roster guidato da Coach Salerno.

Veterana della squadra ma ancora animata da una passione intatta, Barbera ha commentato con entusiasmo il rinnovo:

“Essere riconfermata quest’anno rappresenta per me una forte motivazione. Nonostante i molti anni passati nella Fiamma, la voglia di tornare in campo con la mia squadra non manca mai. Sarà un campionato di un livello molto alto, ma noi siamo pronte ad affrontarlo con grinta.”

Parole che testimoniano non solo la sua determinazione, ma anche lo spirito che anima il gruppo: “In questi anni abbiamo imparato che il vero successo non sta solo nel vincere trofei, ma nel crescere insieme, superando ogni ostacolo con determinazione. L’obiettivo per la prossima stagione è quello di lavorare duramente, lottare su ogni palla e affrontare ogni sfida: vogliamo che la nostra Fiamma si veda e che il nostro spirito di squadra sia contagioso come sempre.”

Una conferma importante per una squadra che vuole continuare a brillare e far sentire la propria voce nel prossimo campionato.