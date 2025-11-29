A cura della Redazione

Si è svolta oggi, sabato 29 novembre, il XXVI Trofeo sulle rotte delle Sirene, la seconda tappa del Campionato Meteor, regata velica sportiva svoltasi nelle acque antistanti il litorale oplontino.

Al primo posto l’imbarcazione del Circolo Nautico di Torre Annunziata con un equipaggio composto da tre giovani torresi: Fabio Caldeo (timone), Gianluca Gentile (regolazione vele) e Alessandro D’ambrosio (prodiere).

Alla regata, promossa dal Circolo Nautico Arcobaleno, hanno partecipato 15 imbarcazione proveniente da tutta la Campania.

La gara è stata impegnativa, con vento debole e caratterizzata da continui salti. L’equipaggio oplontino, il più giovane tra i partecipanti, ha gestito sin dall’inizio la prima posizione controllando la restante flotta sulla boa.

Al traguardo l’imbarcazione del trio di giovani è giunta con un ampio margine di vantaggio sul secondo team, bissando la vittoria della prima tappa svoltasi nelle acque antistanti di Portici.