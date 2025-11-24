A cura della Redazione

Pioggia battente e campo pesante fanno da sfondo alla vittoria esterna del Savoia, più brillante e determinato, soprattutto nei primi 45 minuti, nei confronto del Messina.

La partita si apre con una timida occasione del Messina: al 6’, Aprile prova un rasoterra innocuo che Sciammarella blocca senza problemi. È però un fuoco di paglia, perché da lì in avanti la gara prende decisamente la direzione dei biancoscudati.

Il Savoia alza i ritmi e crea diverse opportunità: Guida e Munoz ci provano con conclusioni insidiose ma imprecise, mentre al 31’ è Sorrentino a salvare i giallorossi deviando un colpo di testa ravvicinato dello stesso Guida. Sul successivo calcio d’angolo, Forte manda fuori di poco.

Nella ripresa il Messina sembra rientrare con un altro spirito, più aggressivo e convinto. Ma al 14’ arriva il gol degli ospiti: angolo di Ledesma, deviazione sotto porta di Forte e Savoia in vantaggio complice anche un’incertezza di Sorrentino.

I padroni di casa tentano la reazione con un tiro di Toure neutralizzato da Sciammarella, ma i Bianchi sfruttano gli spazi lasciati dal Messina sbilanciato in avanti, sfiorando il raddoppio in ripartenza. Al 21’ Carlini colpisce la traversa, poco dopo Sorrentino deve superarsi su Schiavi.

Al 22’ De Caro colpisce di testa ma trova il salvataggio di Cadili sulla linea; al 32’ un cross di Maisano deviato da Frasson si stampa ancora sulla traversa.

Il Savoia porta via tre punti preziosi dal “Franco Scoglio” e riconquista la vetta della classifica.

IL TABELLINO

Messina (3-5-2): Sorrentino 5; De Caro 5,5, Trasciani 6, Bosia 5,5 (23’ st Clemente 6); Maisano 6 (44’ st Yekalej sv), Aprile 5,5, Garufi 6, Saverino 5,5 (26’ st Azzara 6), Orlando 5,5 (38’ st Elia sv); Toure 5,5, Roseti 5,5. A disp. Paduano, Tesija, Fravola, Bombaci. All. Romano 6.

Savoia (3-4-3): Sciammarella 6,5; Frasson 6, Forte 7, Cadili 6,5 (31’ st Favetta 5,5); Schiavi 6,5, Sellaf 6, Ledesma 7, Carlini 6; Umbaca 6,5 (37’ st Reis sv), Munoz 5.5 (31’ st Pisacane 6), Guida 6 (18’ st Meola 6). A disp. De Lorenzo, Bitonto, Rioda, Fiasco, Esposito. All. Catalano 6,5.

Arbitro: Marco Melloni di Modena 6. Assistenti: Riccardo Liotta di San Donà di Piave ed Enrico Antonini di Bassano del Grappa

Marcatore: 14’ st Forte

Note: Ammoniti: Bosia (M), Schiavi (S), Ledesma (S), De Caro (M), Guida (S), Munoz (S), Trasciani (M). Corner: 4-3 - Recupero: 1’ e 5’