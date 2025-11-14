A cura della Redazione

Internazionali d'Italia di Taekwondo: brillano gli atleti del Club ’78 di Torre Annunziata e della “Quattroventi” di Ercolano. Ottime prestazioni dei taekwondoka oplontini ed ercolanesi nelle competizioni di “forma” e combattimento tenutesi a Busto Arsizio l’otto e nove novembre. Al “Palaferrini” oltre settecento competitori sui quadrati nelle due giornate di gara organizzate dall’Unitam sotto l’egida dell’Endas nell’ambito delle competizioni della Global Traditional Taekwondo Federation, che nel prossimo giugno, a Manila, nelle Filippine, ha organizzato il Festival Mondiale del Taekwondo.

Anche in quella occasione si spera di vedere in campo le “cinture” di Torre Annunziata ed Ercolano. Intanto, agli Internazionali, decine le medaglie e i piazzamenti per i campani che, oltre a centinaia di competitors italiani, hanno dovuto affrontare anche le rappresentanze di Grecia, Inghilterra, Francia e Germania (purtroppo assenti spagnoli e irlandesi per problemi coi voli).

Ottimi i risultati anche nella classifica per società, che hanno visto il Club ’78 di Torre Annunziata aggiudicarsi un ottimo terzo posto in Europa nella specialità “Forme” e un quarto posto continentale nella specialità “Kyorugi” (combattimento). Risultati che acquistano ancor più valore se si considera l’esiguo numero di atleti che componevano il team oplontino rispetto a ben più numerose compagini del Nord Italia che giocavano “in casa”.

La delegazione torrese – che in primavera sarà impegnata in nuove gare in Belgio - ha visto arrivare a Busto come direttore tecnico il Grand Master Francesco Cirillo (C.N. 8° Dan), e ha contribuito alle pool arbitrali con la presenza del Grand Master Giovanni Taranto (C.N. 8° Dan), ufficiale di gara con qualifica internazionale.

Di seguito i risultati dei singoli atleti del Club ’78 di Torre Annunziata: medaglia doro a tutti i primi classificati. Argento e bronzo per il secondo e terzo gradino del podio

FORME

1° posto individuale CADETTI A FEMMINILE (DAL 2012 AL 2011)

Vitagliano Ginevra CINTURA NERA 1 DAN

1° posto TRIO CATEGORIA MASCHILE 15/60 ANNI (DAL 2010 AL 1965)

Manzo Antonio CINTURA NERA 5 DAN

Refuto Mario CINTURA NERA 3 DAN

Napoli Luigi CINTURA NERA 2 DAN

1° posto DUO CATEGORIA A/B/C 15/60 ANNI (DAL 2010 AL 1965)

Rapacciuolo Rosalinda CINTURA NERA 2 DAN

Napoli Luigi CINTURA NERA 2 DAN

2° posto individuale CADETTI A FEMMINILE (DAL 2012 AL 2011)

Ponte Angela*CINTURA NERA 1 DAN*

2° posto individuale CATEGORIA MASTER A MASCHILE (DAL 1989 AL 1975)

Manzo Antonio CINTURA NERA 5 DAN

2° posto individuale SENIOR CATEGORIA A FEMMINILE (DAL 2007 AL 1990)

Rapacciuolo Rosalinda CINTURA NERA 2 DAN

2° posto individuale SENIOR CATEGORIA A MASCHILE (DAL 2007 AL 1990)

Napoli Luigi CINTURA NERA 2 DAN

2° posto individuale SENIOR CATEGORIA B FEMMINILE (DAL 2007 AL 1990)

Ammendola Melania CINTURA ROSSA

3° posto individuale ESORDIENTI CATEGORIA B MASCHILE (DAL 2015 AL 2013)

Carluccio Leonardo CINTURA mezza NERA

3° posto individuale CADETTI/JUNIOR CATEGORIA MASCHILE (DAL 2010 AL 2008)

Ciaravola Lorenzo CINTURA NERA 1 DAN

COMBATTIMENTI

1° posto individuale SENIOR CATEGORIA A FEMMINILE -61KG

Rapacciuolo Rosalinda CINTURA NERA 2 DAN

1° posto individuale CADETTI A FEMMINILE B +56 KG

Ponte Angela CINTURA NERA 1 DAN

1° posto individuale ESORDIENTI CATEGORIA B MAS/FEMM -31KG

Carluccio Leonardo CINTURA mezza NERA

2° posto individuale SENIOR CATEGORIA A MASCHILE -68

Napoli Luigi CINTURA NERA 2 DAN