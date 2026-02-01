A cura della Redazione

Finisce in parità il big match del 22° turno del Girone I di Serie D. Al “Granillo” Reggina e Savoia si dividono la posta con il punteggio di 1-1, al termine di una sfida intensa tra due squadre che al fischio d’inizio condividevano il secondo posto in classifica a quota 39 punti.

Parte meglio il Savoia, che approccia la gara con personalità e trova il vantaggio all’11’ grazie a Umbaca, bravo a finalizzare una manovra rapida e sorprendere la difesa amaranto. La Reggina prova a reagire e poco prima dell’intervallo vede annullarsi per fuorigioco un gol di Ferraro, che avrebbe potuto riequilibrare il match.

Il centravanti amaranto si riscatta nella ripresa: al 50’ Ferraro firma l’1-1, riportando la gara in equilibrio. Curiosità statistica: a segno gli stessi attaccanti che nella passata stagione avevano formato la coppia gol del Sambiase.

Il risultato non cambia fino al triplice fischio. Un punto che consente al Savoia di restare in scia della vetta, ora distante due lunghezze, anche se gli oplontini perdono una posizione in classifica, scivolando dietro Nuova Igea Virtus e Athletic Club Palermo.

Per la squadra di Torre Annunziata si tratta comunque di un pareggio prezioso, ottenuto su un campo difficile contro una delle formazioni più in forma del campionato. Una prova concreta, costruita su un buon avvio e sulla capacità di reggere la pressione nel secondo tempo, che mantiene vive le ambizioni di alta classifica e rafforza la fiducia del gruppo in vista dei prossimi impegni.

