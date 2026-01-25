A cura della Redazione

Finisce in parità la sfida tra Savoia ed Enna, disputata allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata. Un 2-2 dal sapore di rimonta per i biancoscudati, capaci di recuperare due reti di svantaggio nei minuti finali della gara.

La partita si era messa in salita per il Savoia, colpito due volte dall’Enna che aveva indirizzato l’incontro a proprio favore con la doppietta di Tchaouna Franck (2' e 25’). Quando il risultato sembrava ormai compromesso, però, è salito in cattedra Michele Guida.

L’attaccante biancoscudato ha firmato una straordinaria doppietta nel finale, riaccendendo prima le speranze e poi facendo esplodere il Giraud con il gol del definitivo pareggio (nella foto). Una reazione di carattere che consente al Savoia di evitare la sconfitta e portare a casa un punto prezioso.

Un pareggio che premia la tenacia dei padroni di casa e conferma lo spirito combattivo della squadra, capace di non arrendersi fino all’ultimo minuto davanti al proprio pubblico.

IL TABELLINO:

Savoia (3-4-2-1): Sciammarella '06 - Frasson, Checa, Vaccaro (46’ Fiasco '05) - Schiavi, Ledesma (81’ Sellaf '05), Pisacane '06 (46’ Munoz), Esposito '07 (46’ Carlini '07) - Guida, Umbaca - Reis (66’ Meola).

A disposizione: De Lorenzo '07, Bitonto '06, Forte, Cadili. All. Catalano

Enna (4-4-2): Vito - Di Modugno, Occhiuto ‘05, Spina, Zerillo ‘06 - Bamba (77’ Galfano ‘07), Dadic, Tchaouna Franky ‘05 (71’ Rossitto), Distratto ‘07(84’ Salvi ‘09) - Tchaouna Franck ‘05, Diaz Garcia (61’ Gabrieli).

A disposizione: Loliva, Manganaro ‘07, Deriu ‘05, Cespedes ‘06. All. Passiatore.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Assistenti: Pisu di Oristano e Tinelli di Treviglio.

Reti: 2’ Tchaouna Franck, 25’ Tchaouna Franck, 88’ Guida, 94’ Guida.

Ammoniti: 12’ Dadic, 22’ Spina, 54’ Diaz Garcia, 62’ Di Modugno, 94’ Guida.

Recupero: 2’ pt, 5’ st.

Note - angoli: 9-2.

