Ancora un pareggio interno da parte del Savoia, il quarto in cinque gare disputate al Giraud. E l’Athletic Palermo allunga a tre le lunghezze dalla squadra di Torre Annunziata, che mantiene il secondo posto in classifica a 51 punti, mentre ad un solo punto c’è la Nissa.
La prima frazione di gioco si chiude sul risultato di 0-0 ma è la Gelbison a dimostrarsi più pericolosa.
Al 54’ del secondo tempo gli ospiti passano in vantaggio con il gol di Liurni, che lascia partire un missile che si insacca alla sinistra dell’incolpevole Iuliano.
Ricevuto lo schiaffo, il Savoia finalmente si sveglia. Mister Catalano effettua una serie di cambi, inserendo Munoz e Meola al posto di Favetta e di Ledesma.
Al minuto 70 arriva la rete del pari con Frasson che in area lascia partire un tiro a giro che beffa il portiere avversario sul secondo palo. Qualche altra occasione per entrambe le squadre, poi l’arbitro fischia la fine dell’incontro.
Un derby con un risultato tutto sommato giusto, ma se il Savoia non cambia passo nelle partite casalinghe, difficilmente raggiungerà l’obiettivo della promozione in Lega Pro.