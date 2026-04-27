A cura della Redazione

Domenica 3 maggio il Savoia affronta la Sancataldese allo stadio Giraud in una sfida che vale una stagione: in palio c’è la promozione in Lega Pro. Un appuntamento cruciale per squadra e i tifosi, pronti a vivere novanta minuti di passione, emozione e tensione.

“Giornata Bianca” al Giraud

Per l’evento, la società ha deciso di istituire la “Giornata Bianca”, una scelta pensata per garantire la massima partecipazione possibile dei tifosi.

Nel comunicato ufficiale si legge: “Gli abbonamenti non saranno validi e non saranno previsti accrediti. Una scelta necessaria per dare a tutti i tifosi la possibilità di partecipare a questo evento storico, considerando la capienza ridotta dello stadio”.

Prelazione per gli abbonati

Da martedì 28 fino a mercoledì 29, gli abbonati avranno la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, acquistando il ticket presso tutti i punti vendita autorizzati e al botteghino.

Vendita libera da giovedì

A partire da giovedì, scatterà invece la vendita libera dei biglietti, aperta a tutti i tifosi che vorranno assistere alla partita più importante della stagione.

Il Giraud si prepara così a vivere una giornata di grande calcio, passione e attesa: una sfida che può valere il salto di categoria e scrivere una nuova pagina della storia del Savoia.