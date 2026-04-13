A cura della Redazione

Primo posto al IV Criterium per Aurora Veneruso e titoli regionali U17 per Manuel Zavarese e Vincenzo Gallo

Domenica straordinaria per l’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata guidato dal dott. Mario Veneruso, protagonista di una giornata ricca di successi, passione e grandi soddisfazioni.

Si parte dal mattino, a Recale (CE), dove i giovani talenti del club – veri e propri piccoli gladiatori e valchirie del ring – hanno preso parte al IV Criterium giovanile di boxe. A brillare su tutti è stata Aurora Veneruso, figlia d’arte, che conquista per la terza volta in questa stagione il primo posto, imponendosi con determinazione e tecnica su tutte le avversarie. Un risultato che conferma il suo straordinario percorso di crescita e il grande lavoro svolto in palestra.

La giornata si conclude in grande stile a Caivano (NA), durante i Campionati Regionali di boxe, dove Manuel Zavarese e Vincenzo Gallo, categoria Under 17, salgono sul ring con cuore, disciplina e spirito di sacrificio. Entrambi conquistano il titolo di Campioni Regionali, portando a casa vittorie importanti che danno lustro non solo alla società, ma anche all’intero territorio oplontino.

Grande l’orgoglio del dott. Mario Veneruso, che commenta: “Sono quattro anni di crescita continua. I nostri atleti, con impegno e dedizione, stanno raggiungendo risultati sempre più importanti. Questo è solo l’inizio”.

Lo sguardo è già rivolto al futuro: prossima tappa le finali dei Campionati Italiani, dove l’AUSE Sporting Club sarà ancora protagonista con Desirè Gallo, già qualificata come finalista nella categoria Under 19.

Una realtà sportiva in costante ascesa, che rappresenta un punto di riferimento per i giovani e per chi sogna di crescere attraverso lo sport, imparando valori fondamentali come rispetto, disciplina e determinazione.