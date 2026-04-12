A cura della Redazione

La Fiamma Torrese, squadra di volley di Torre Annunziata, entra nella seconda fase della stagione con la consapevolezza di aver costruito basi solide e con uno sguardo rivolto al futuro. È tempo di primi bilanci per il club, che punta con decisione su un progetto incentrato sulla valorizzazione delle giovani atlete.

A fare il punto è la coach Adelaide Salerno, che sottolinea il percorso avviato ormai da oltre due anni: «Un progetto nato anche dalla volontà di uscire dalla routine e fare qualcosa di diverso. Abbiamo scelto di investire sulle giovani, affrontando il campionato di Serie B2 con il supporto di sole due veterane, Francesca Passante e Giovanna Prisco, che ringrazio per aver creduto in questa idea e per il contributo dato alla crescita del gruppo».

Una filosofia che ha coinvolto anche la Serie D, disputata con un roster molto giovane, confermando la volontà della società di lavorare a lungo termine e radicarsi sempre di più sul territorio.

«Il nostro è un progetto a 360 gradi – aggiunge Salerno – che guarda allo sviluppo delle giovani e alla crescita complessiva del movimento. La Fiamma Torrese ha alle spalle 50 anni di storia fatta di continuità e competenza».

Intanto, lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni, a partire dalla finale territoriale Under 16. Un appuntamento importante che rappresenta un ulteriore banco di prova per un progetto che punta a far emergere nuovi talenti: «Come dico sempre – conclude la coach – se sono rose fioriranno».