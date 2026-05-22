A cura della Redazione

Il Savoia saluta Raimondo Catalano dopo una stagione culminata con la vittoria del campionato e una promozione definita dal club “straordinaria”. La separazione tra la società oplontina e l’allenatore è stata annunciata attraverso un comunicato congiunto firmato dalla proprietà e dai vertici societari.

Nel messaggio diffuso dal club, Catalano viene indicato come “uno dei pilastri” del successo biancoscudato, capace di dare alla squadra “identità e qualità di gioco appartenenti a categorie superiori”.

Una stagione definita “magica”, nella quale “tutto ha funzionato alla perfezione”, ma che ora porta le due parti a percorsi differenti. La decisione, sottolinea il Savoia, è stata presa “in maniera condivisa”, nel rispetto reciproco e con la consapevolezza che “quando esistono stima autentica e rispetto può sempre esserci un nuovo capitolo da scrivere insieme”.

Parole che lasciano aperta la porta a un possibile ritorno futuro del tecnico, protagonista di una delle annate più importanti della recente storia del club.

“Non è un addio, ma un arrivederci” si legge ancora nella nota, che riconosce a Catalano il merito di aver scritto “una pagina indelebile” della storia del Savoia.

Il comunicato si chiude con un lungo ringraziamento da parte della società e l’augurio per un futuro professionale ancora ricco di successi: “Siamo certi che il tuo percorso ti porterà molto in alto”.

La nota è firmata da Emanuele Filiberto di Savoia, Nazario Matachione, Tina e Alfonso Santillo, Marcello Pica e Arcangelo Sessa.