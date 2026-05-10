A cura della Redazione

Luigi Lettieri vince in modo convincente, a Montecatini Terme, la finale dei Campionati Interregionali Under17 e si qualifica per le finali Nazionali che si terranno a a Chianciano dal 12 al 14 giugno.

L’atleta della Boxe Vesuviana seguito all’angolo dal tecnico ed ex campione Salvatore Annunziata ha dimostrato la sua crescita esponenziale dopo che con grande sicurezza e padronanza dei suoi mezzi si era laureato Campione Regionale qualche settimana fa.

«Sono soddisfatto del percorso fatto fino ad ora da Luigi, afferma il tecnico Annunziata, agli Italiani sarà sicuramente difficile ripetersi ma abbiamo le carte in regola per poter fare bene».