A cura della Redazione

​Giornata storica per il basket giovanile di Torre Annunziata. La formazione Under 14 del Basketorre scrive una pagina indelebile della sua stagione conquistando meritatamente l'accesso alle Final Four regionali. Pubblico delle grandi occasioni in una Gara 2 di playoff ad alta tensione, i padroni di casa hanno piegato la resistenza del Vomero Basket con il punteggio finale di 64 a 45, confermando la superiorità già mostrata nel primo incontro.

​LA GARA

​Il match non è stato una passeggiata, specialmente nei primi due quarti. L’avvio è stato caratterizzato da un equilibrio estremo, giocato punto a punto. Gli ospiti del Vomero sono scesi in campo determinati a riaprire la serie, riuscendo a portarsi in vantaggio per ben due volte nel corso del primo tempo. Le squadre sono andate al riposo lungo con il risultato ancora apertissimo, lasciando presagire un finale in volata.

​Tuttavia, al rientro dagli spogliatoi, la musica è cambiata radicalmente. Il terzo quarto ha visto un Basketorre letteralmente trasformato. Con un’intensità difensiva asfissiante e un attacco fluido, i ragazzi in maglia biancoblu hanno preso il volo. Parziale dopo parziale, il Vomero non è più riuscito a contenere l'onda d'urto torrese, che ha chiuso la frazione con un vantaggio rassicurante di +20. ​Nell'ultimo quarto, il Basketorre ha gestito con maturità il gap accumulato, controllando i ritmi e rintuzzando ogni tentativo di rimonta ospite. La sirena finale ha sancito il 64 a 45 definitivo, dando il via alla festa del pubblico e della squadra per lo storico traguardo raggiunto.

​I PROTAGONISTI IN CAMPO

​Oltre alla grande prova corale, spiccano le prestazioni individuali che hanno tracciato la strada per la vittoria. Alessio Cipriano (19 punti): da vero capitano, ha dettato i ritmi di gioco con lucidità, risultando il miglior marcatore dell'incontro. Gennaro Raiola (13 punti): prestazione completa fatta di solida difesa, punti cruciali e assist per i compagni. Francesco Palmieri (11 punti): il classe 2014 ha stupito tutti con la sua energia, collezionando palle recuperate e finalizzando micidiali contropiedi. Giulia Palmieri (9 punti): soprannominata "la leonessa", ha lottato su ogni pallone contro chiunque le si parasse davanti, portando grinta e punti pesanti. Roberto Mazza (6 punti): si è confermato un contropiedista infallibile, colpendo la difesa avversaria nei momenti chiave. Jacopo Raiola (2 punti): Importante contributo in fase difensiva e nella circolazione di palla con assist preziosi. Alessio Cozzolino (2 punti): solido in difesa e altruista nel servire i compagni liberi. Michele Reginelli (2 punti): Ha garantito palle recuperate, contropiedi e una sicura gestione del palleggio. Un plauso speciale va anche al reparto difensivo: Mario Pitolo, Luigi Del Villano e Salvatore Guida sono stati sugli scudi della squadra, ergendo un muro invalicabile che ha frustrato gli attacchi del Vomero e cementato la vittoria.

​Ora per il Basketorre Under 14 è tempo di festeggiare, ma con lo sguardo già rivolto alle Final Four, dove proveranno a continuare a sognare in grande.