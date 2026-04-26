Il Savoia espugna il campo dell’Athletic Club Palermo con un convincente 3-1, al termine di una gara vivace e ricca di occasioni. I campani dimostrano maggiore concretezza sotto porta, mentre i padroni di casa pagano qualche imprecisione nei momenti chiave.
La partita si apre con un tentativo all’11’ di Bonfiglio, il cui tiro viene respinto in angolo da Iuliano. Un minuto dopo, al 12’, il Savoia passa in vantaggio: Umbaca è il più lesto a raccogliere una seconda palla in area e batte Martinez con un preciso tiro a giro sul secondo palo per lo 0-1.
L’Athletic Club Palermo prova a reagire con una conclusione alta di Grillo al 17’ e una grande occasione al 28’, quando Fiasco calcia dal limite trovando però la traversa. Nel momento migliore dei siciliani, arriva il raddoppio ospite: al 39’ Munoz sfrutta un assist di testa di Umbaca e firma lo 0-2 con una conclusione potente.
Nella ripresa i padroni di casa tornano in campo determinati: al 48’ Bonfiglio sfiora il gol ma il suo tiro termina fuori. Clamorosa l’occasione al 55’ per Faccetti, che da pochi passi non riesce a concretizzare dopo una deviazione di Micoli su suggerimento di Grillo.
Il gol dell’Athletic arriva al 67’: Micoli, di testa su cross di Grillo, batte Iuliano e riapre il match sull’1-2. I rosanero spingono alla ricerca del pareggio, ma nel finale il Savoia chiude i conti.
All’84’, infatti, Guida approfitta di una situazione confusa in area: dopo un tiro rimpallato di Favetta e con Martinez ancora a terra, il giocatore ospite insacca di prima intenzione per l’1-3 definitivo.
Una vittoria importante per il Savoia, che conferma solidità e capacità di colpire nei momenti decisivi, mentre l’Athletic Club Palermo dovrà lavorare sulla concretezza per trasformare le occasioni in punti.