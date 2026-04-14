A cura della Redazione

Grande risultato per la Boxe Vesuviana di Torre Annunziata ai Campionati Regionali Under 17 disputati al Centro Sportivo Pino Daniele di Caivano. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Maria Annunziata, nella categoria 48 kg femminili, e Luigi Lettieri nei 66 kg maschili.

I due giovani pugili staccano così il pass per le fasi interregionali in programma il prossimo mese a Montecatini Terme, confermando il valore del vivaio vesuviano. Resta invece il rammarico per Salvatore Immola, che ha sfiorato la qualificazione al termine di un match perso per pochissimo.

Per Maria Annunziata si tratta di una conferma importante: già protagonista nelle Under 15 con successi a livello nazionale, lo scorso anno aveva partecipato anche ai Campionati Europei di categoria. Continua invece il percorso di crescita di Luigi Lettieri, protagonista di una prestazione convincente sia in semifinale che in finale, contro avversari di buon livello.

Soddisfatto il tecnico Salvatore Annunziata, ex campione e padre di Maria: «Seguiamo questi ragazzi da quando erano bambini, ed è una grande soddisfazione vedere i risultati. Dispiace per Immola, alla prima esperienza nei 50 kg, e per Gabriel Di Donna, fermato da un infortunio. Da segnalare anche Vincenzo Di Napoli che, nonostante l’eliminazione, ha davanti a sé un futuro promettente».

Un bilancio positivo per la Boxe Vesuviana, che continua a crescere e a formare giovani talenti pronti a farsi valere anche nelle prossime sfide nazionali.