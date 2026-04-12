A cura della Redazione

La Juniores Under 19 del Savoia conquista il campionato, travolgendo la Sarnese con un netto 5-0 e chiudendo il girone I al primo posto con 57 punti, davanti alla Scafatese. Una stagione dominata per la squdra di Torre Annunziata, guidati in panchina da Valerio Federico e dal direttore sportivo Antonio Marasco, culminata in una vittoria senza appello firmata da Kalinovic, Pariota e dalla tripletta di Russo.

Accanto al successo sportivo, il presidente avv. Lucio D’Avino ha voluto sottolineare il valore umano e sociale di questo traguardo. La vittoria, ha spiegato, è il risultato di sacrifici, lavoro e determinazione, raggiunta senza scorciatoie e nonostante le difficoltà e la mancanza di adeguato sostegno. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla squadra, allo staff e alle famiglie, pilastri di un percorso costruito giorno dopo giorno.

D’Avino ha poi affiancato all’orgoglio anche una riflessione critica, chiedendo scusa – nel suo ruolo istituzionale – per le carenze nei confronti dei giovani del territorio, ribadendo come lo sport debba essere una priorità. La vittoria, ha precisato, appartiene esclusivamente ai ragazzi, esempio concreto di impegno e riscatto, e rappresenta non un punto di arrivo ma un nuovo inizio.

Il successo del Savoia diventa così simbolo di una possibile rinascita per Torre Annunziata: una città che, secondo il presidente, deve tornare a investire davvero nei giovani, trasformando lo sport in strumento di crescita, inclusione e cambiamento reale.