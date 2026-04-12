A cura della Redazione

Vittoria al cardiopalma per il Savoia, che espugna il campo della Vigor Lamezia per 2-1 al termine di una gara intensa e ricca di occasioni.

Partono forte gli oplontini, subito pericolosi con Schiavi che colpisce la traversa e con Munoz e Guida che impegnano Ianni. Nonostante il predominio iniziale, però, a passare in vantaggio è la Vigor Lamezia al 15’, con Spanò bravo a trovare il diagonale vincente.

Il Savoia continua a spingere e sfiora più volte il pari: clamorosa l’occasione per Umbaca, fermato da un grande intervento di Ianni, mentre ancora la traversa nega la gioia del gol ai bianchi prima dell’intervallo.

Nella ripresa la pressione degli ospiti viene premiata al 60’, quando Favetta, di testa su cross di Munoz, firma l’1-1. Il Savoia insiste e va vicino al sorpasso, ma tra errori sotto porta e un’altra traversa colpita da Munoz il risultato resta in bilico.

Quando la partita sembra avviarsi al pareggio, arriva il colpo decisivo: al 95’ Nussbaumer inventa una giocata di tacco che beffa la difesa calabrese e regala tre punti pesantissimi ai bianchi.

Una vittoria di carattere per il Savoia, che continua a far sognare i tifosi con una rimonta firmata all’ultimo respiro. Con il pareggio della Nissa la squadra di Torre Annunziata riconquista il primo posto in classifica, anche se in coabitazione con la squadra sicula.