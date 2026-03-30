A cura della Redazione

La CoGe Vesuvio Oplonti batte la Zero5 Castellana Grotte e si prende il vertice della classifica del campionato di serie B1. Lanari e compagne firmano il diciannovesimo successo di una stagione già entrata nella storia del club arancio-blu che continua ad alimentare la passione dei propri tifosi che in Puglia non hanno fatto mancare il proprio supporto, colorando di arancione gli spalti del PalaGrotte.

A cinque giornate dal termine, con 15 punti in palio, la CoGe Vesuvio Oplonti ha dieci lunghezze di vantaggio sulla quarta forza del campionato, la Star Volley Bisceglie, che in questo turno si è imposta su Tonno Callipo, ora quota 55, in vetta insieme alla CoGe Vesuvio Oplonti.

Prime fasi di gara con il punteggio in equilibrio fino al 12 pari. Con il turno di battuta di Erica Giacomel è Domiziana Mazzoni a salire in cattedra con cinque punti in poco meno di dieci minuti, frutto di tre muri e due attacchi vincenti. Un muro di Elena Bortolot ed un attacco vincente di Jessica Panucci portano le tigri oplontine avanti 19 a 12. Castellana accusa il colpo ed è Giacomel a mettere a referto, con un attacco vincente, il punto del 25 a 15.

Nel secondo set la sfida è nuovamente punto a punto fino al 20 pari con Corradetti e Panucci che mostrano gli attacchi più efficaci. E’ Sara Esposito a portare la Coge Vesuvio Oplonti avanti con un preciso lungolinea. In battuta, la stessa atleta veneziana trova la ricezione non felice di Castellana che regala il secondo punto di vantaggio. Un punto per parte e da 20 a 22 si passa a 21-23. Un muro di Mazzoni porta la gara sul 21 a 24.

Time out di mister Ciliberti e Castellana accorcia con Vega e la complicità di un attacco out di Panucci. Sul 23 a 24 time out di coach Alminni che invita Mazzoni a chiudere il secondo parziale. Richiesta evasa con un pallonetto nel cuore del campo avversario.

Avanti di due set in poco meno di cinquanta minuti, le Tigri oplontine subiscono la risposta veemente di Castellana che si impone costruendo forbici sempre più ampie, dal 10-4 al 15-5 fino al 23 a 11. Coach Alminni prova scuotere le sue atlete e arriva un mini break di 6 a 0 interrotto da un attacco di Vega che trova il mani-fuori del muro arancio-blu. L’attacco out di Domiziana Mazzoni fissa il punteggio del set sul 25 a 17

Il quarto set è, di certo, il più spettacolare con le Tigri che provano a chiudere la contesa e Castellana che resta aggrappata alla partita con grande ordine. Di Fava e Zingoni gli attacchi più belli della prima parte del set. La gara si sviluppa punto a punto con Zingoni che firma il 18 pari. Giacomel e Mazzoni creano il primo doppio vantaggio arancio-blu. Il 20 a 18 è il punto copertina della partita con Domiziana Mazzoni chiamata per ben tre volte consecutive a provare il varco giusto. Stroppa e Vega riportano la gara in equilibrio sul 20 pari che diviene 24 pari quando Panucci trova un muro sontuoso sull’attacco di Stroppa. Di Corradetti i due punti che fissano il punteggio del set sul 26 a 24.

Il tie break inizia con le padroni di casa avanti. Il cambio campo è sull’otto a cinque in favore di Castellana che arriva alla fase di chiusura del match avanti 13 a 11. Panucci si presenta in battuta e il suo turno sarà l’ultimo della contesa. Due muri di Francesca Fava e due attacchi vincenti di Erica Giacomel ribaltano la partita. Il tie break si chiude 13 a 15.

La pausa di Pasqua coincide con la Coppa Italia di categoria alla quale prenderà parte Tonno Callipo. Il campionato di serie B1 riprenderà l’undici aprile e la CoGe Vesuvio Oplonti ospiterà la Femac Trestina.