A cura della Redazione

Con l’arrivo della primavera tornano le regate nella Baia di Oplonti, che il 22 marzo ha ospitato la terza prova del XIX Campionato Primaverile “Vele di Levante”. L’evento, organizzato dal Circolo Nautico Arcobaleno di Torre Annuzniata, è valido anche per l’assegnazione dei trofei Young Sailor Challenge e Play District Agorà del Mare.

Sono state circa trenta le imbarcazioni scese in acqua davanti al lungomare oplontino, con equipaggi provenienti dai principali circoli del Golfo di Napoli: da Portici a Torre del Greco, da Torre Annunziata a Castellammare di Stabia fino a Meta. Una partecipazione ampia che conferma la vivacità e la passione del movimento velico locale.

Tra le presenze più significative anche Mowgli, l’imbarcazione di Andrea Carannante della Lega Navale di Bacoli, simbolo di un ideale collegamento tra il Golfo di Napoli Est e Ovest.

Le regate si sono svolte su un classico percorso a bastone (upwind/downwind), reso particolarmente tecnico da un vento stabile nella direzione ma variabile nell’intensità, mettendo alla prova abilità tattiche ed esperienza degli equipaggi.

Per quanto riguarda i risultati, nella categoria Meteor si è imposta Zizze Pacchiana, timonata da Fabio Caldeo, che ha conquistato anche il Trofeo Play District Agorà del Mare. Nella classe ORC ha trionfato Blues di Vincenzo Guida, mentre nella Rating FIV la vittoria è andata a My Dreams, con Amedeo Zezza al timone.

Spazio anche ai più giovani nella classe Sportboat, dove a tagliare per primo il traguardo è stato l’equipaggio del Circolo Nautico Torre del Greco con Jeko 3. Il Trofeo Young Sailor è stato invece assegnato a Grandevento, guidata dal giovanissimo Patrick Bob, classe 2010.

Un avvio di stagione promettente che lascia intravedere un campionato combattuto e partecipato. Il prossimo appuntamento è fissato per l’inizio di maggio, quando la Baia di Oplonti tornerà protagonista ospitando il Campionato Italiano di KiteFoil e Wing Foil, evento atteso che porterà in acqua alcuni dei migliori specialisti italiani delle discipline foil.