Sabato, 9 maggio, dalle 19.00 alle 21.00, il Vesuvio Oplonti Volley festeggerà a Torre Annunziata la promozione in serie A3 in compagnia di tifosi, società amiche, istituzioni locali, rappresentanti federali e aziende sponsor.
Sarà l'occasione per omaggiare staff tecnico ed atlete, protagonisti di una splendida cavalcata che si concluderà nel pomeriggio del 9 maggio, dalle ore 15.30, con l'ultima gara casalinga contro gli amici di Tonno Callipo Calabria che saranno ospiti dell'evento post-partita.
Sabato si conclude il campionato di serie B1 ed inizia la nuova esperienza in Lega A.