A cura della Redazione

Il Savoia espugna il velodromo “Paolo Borsellino” con una prestazione convincente, superando l’Athletic Club Palermo per 3-1. I bianchi si impongono grazie alle reti di Umbaca, Munoz e Guida, confermando il loro ottimo momento di forma e avvicinandosi sempre più all’obiettivo stagionale.

Non riesce invece ad andare oltre il pareggio la Nissa, 1-1 in trasferta contro il Sambiase. Un risultato che lascia qualche rimpianto alla formazione siciliana, soprattutto considerando che gli avversari hanno disputato gran parte della ripresa in inferiorità numerica senza però capitolare. Si rompono, dunque, gli equlibri in vetta al girone I di serie D: dal pomeriggio di oggi l'unica capolista è il Savoia a quota 66. La Nissa segue a 64.

Ora l’attenzione si sposta all'ultima giornata di campionato, quando allo stadio Giraud il Savoia affronterà la Sancataldese. La vittoria, ovviamente, consegnebbe ai bianchi il pass per entrare dalla porta principale nella Lega Pro 2026/27. La città di Torre Annunziata, già dal triplice fischio delle due gare di Palermo e Sambiase di poco fa, è esplosa con caroselli con auto e bandiere. Preludio della grande festa sportiva di domenica prossima 3 maggio 2026.