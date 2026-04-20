A cura della Redazione

Importante risultato per il pugilato campano ai Campionati Italiani Under 19: a Montecatini Terme, nella fase interregionale, il 50 kg Raffaele Rapicano ha conquistato la vittoria al termine di una finale intensa e combattuta contro il lombardo Minasi, ottenendo così la qualificazione alla fase finale nazionale.

Residente a Vico Equense e studente di Ragioneria, Rapicano rappresenta una delle sorprese più interessanti del panorama pugilistico giovanile. In appena due anni di attività agonistica con la Boxe Vesuviana di Torre Annunziata, ha dimostrato qualità tecniche e caratteriali che lo proiettano tra gli atleti di livello nazionale.

Grande soddisfazione anche per il tecnico che lo ha seguito nella trasferta toscana, l’ex campione Gaetano Nespro (nella foto in basso con Ropicano), che ha voluto sottolineare il valore del lavoro di squadra alla base di questo successo: «Rapicano è il frutto della collaborazione con la Sorrento Boxing Club di Angelo Veniero e Luigi Carbone. Un progetto sinergico portato avanti insieme alla Boxe Vesuviana e alla famiglia Zurlo. Credo fortemente in questo percorso condiviso, anche perché ci sono altri giovani di talento da valorizzare, come il fratello Francesco, Enrico Di Somma e Martino Pollio».

Il traguardo raggiunto da Rapicano rappresenta non solo una soddisfazione personale, ma anche la conferma della bontà di un progetto sportivo basato sulla cooperazione tra realtà del territorio e sulla crescita dei giovani talenti.