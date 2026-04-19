TORRE ANNUNZIATA, IL SAVOIA DOMINA AL GIRAUD: 3-0 ALLA NUOVA IGEA VIRTUS
Torre Annunziata, il Savoia domina al Giraud: 3-0 alla Nuova Igea Virtus
Savoia, allo stadio Giraud, batte nettamente la Nuova Igea Virtus 3-0 in una prova di autorità e qualità di gioco. La squadra torrese, protagonista di una prestazione convincente, conferma il momento positivo e resta in scia per la promozione in Lega Pro.
(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione
Prestazione convincente del Savoia che, davanti al proprio pubblico allo stadio Giraud, supera con un netto 3-0 la Nuova Igea Virtus, imponendosi con autorità e qualità di gioco.
La gara si apre con ritmi vivaci. Al 6’ è la squadra ospite a rendersi pericolosa: lancio lungo di Testagrossa per Longo che calcia sul primo palo, ma il pallone termina sull’esterno della rete. Un minuto dopo è ancora Longo, su calcio di punizione, a impegnare Iuliano che blocca a terra.
Il Savoia risponde al 12’ con Forte, che di testa sfiora il vantaggio mandando il pallone di poco sopra la traversa. Al 21’ occasione su calcio d’angolo battuto da Munoz: Schiavi prova la conclusione al volo senza trovare lo specchio della porta. Subito dopo, al 22’, anche Joao Pedro tenta la conclusione, ma senza precisione.
Il vantaggio oplontino arriva al 39’: cross preciso di Nussbaumer e Dani Munoz si fa trovare pronto sul secondo palo, battendo Testagrossa per l’1-0. Nel recupero del primo tempo (45’+2’), Longo ci prova da fuori area, ma Iuliano devia in angolo.
Nella ripresa il Savoia continua a spingere. Al 58’ Cardinale sfiora il pareggio di testa, mandando il pallone di poco alto. Un minuto dopo, bella azione corale dei padroni di casa: il tiro di Schiavi viene deviato in angolo da Testagrossa.
Il raddoppio arriva al 61’: sugli sviluppi di un corner, è ancora Forte a trovare la via del gol, firmando il 2-0 e il suo secondo centro in maglia bianca. Al 69’ Umbaca prova a riaprire la gara, ma Testagrossa blocca in due tempi.
Al 77’ arriva il sigillo definitivo: rigore per il Savoia dopo un fallo di Testagrossa su Favetta. Lo stesso attaccante si incarica della battuta e trasforma con freddezza, spiazzando il portiere per il 3-0 (vedi foto). Due minuti dopo ci prova anche Vaccaro, ma senza fortuna.
Nel finale, all’81’, Ferrara colpisce il palo con un tiro dalla distanza. Nei minuti di recupero (93’ e 94’) Mascari tenta due volte la conclusione: prima trova la risposta di Iuliano, poi prova una spettacolare rovesciata che termina alta sopra la traversa.
Una vittoria netta e meritata per il Savoia, che conferma il proprio momento positivo e continua la corsa per la promozione in Lega Pro.
Intanto continua la corsa a braccetto tra Savoia e Nissa, che vince in casa con l'Enna per 3-0.
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