A cura della Redazione

Grande attesa a Torre Annunziata per una sfida che può valere una stagione. Sabato 11 aprile, alle ore 16:30, la Co.Ge. Vesuvio Oplonti scenderà in campo contro la Femac Trestina Volley nella gara valida per il campionato nazionale di Serie B1 femminile.

Il match si disputerà nella palestra “Catello Scala”, diventata ormai un punto di riferimento per gli appassionati locali, e rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni della formazione oplontina. Lo slogan scelto per l’evento, “Un passo dal sogno”, sintetizza perfettamente il momento della squadra, impegnata nella corsa ai vertici del girone.

La Serie B1 femminile è il terzo livello del campionato italiano di pallavolo e rappresenta una categoria altamente competitiva, dove giovani talenti e atlete esperte si confrontano per conquistare la promozione in A2. In questo contesto, il Vesuvio Oplonti si sta distinguendo per continuità e determinazione, costruendo settimana dopo settimana un percorso ambizioso.

Dall’altra parte della rete ci sarà la Trestina Volley, formazione solida e organizzata, pronta a dare battaglia in una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta. Fondamentale sarà anche il sostegno del pubblico: l’ingresso gratuito è un invito aperto a tutta la cittadinanza per riempire gli spalti e spingere la squadra verso un risultato positivo.

Un appuntamento da non perdere, dunque, per gli amanti dello sport e per chi vuole vivere da vicino una giornata di grande pallavolo, con Torre Annunziata pronta a sostenere le proprie atlete verso un traguardo che profuma di sogno.

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