A cura della Redazione

Una Domenica delle Palme intensa e ricca di emozioni, trascorsa tra gare di boxe e corso di aggiornamento di fitness per l’AUSE Sporting Club di via Vesuvio, Torre Annunziata.

Al III Criterium giovanile di boxe al Centro sportivo delle fiamme oro di Caivano, i piccoli gladiatori e le piccole valchirie del ring hanno dato spettacolo, distinguendosi per tecnica, grinta e determinazione. Ottime le performance di Raffaele Saggese, Michele Guida, Mattia Pisacane, Aurora Bruno e Aurora Veneruso. Proprio quest’ultima, figlia d’arte, ha conquistato il primo posto nella categoria “cangurini”, superando numerosi atleti e mettendo in mostra un talento straordinario.

Dopo la vittoria, il suo unico desiderio è stato quello di scattare una foto insieme al padre. Un momento intenso che ha emozionato tutti i presenti, in particolare il dott. Mario Veneruso, titolare della struttura, che ha dichiarato: “Ogni mio atleta mi insegna sempre qualcosa e mi regala emozioni uniche. Oggi mia figlia mi ha ricordato l’importanza di essere padre. La nostra struttura polivalente tratta ogni persona come fosse parte di una grande famiglia”.

Ma i successi dell’AUSE Sporting Club non si fermano al ring. Parallelamente alle competizioni, lo staff ha preso parte a un importante corso di aggiornamento di fitness, confermando l’impegno costante nella formazione e nella crescita professionale, per offrire sempre il massimo livello qualitativo ai propri iscritti.

L’AUSE Sporting Club si conferma così una realtà dinamica e vincente, dove sport, passione e valori si fondono in un unico percorso. Qui ogni atleta, dal principiante all’agonista, viene seguito con attenzione, professionalità e spirito familiare, trovando un ambiente sano in cui crescere non solo fisicamente, ma anche umanamente.

Entrare a far parte dell’AUSE significa scegliere un percorso fatto di disciplina, emozioni e grandi soddisfazioni. Che tu voglia salire sul ring, metterti alla prova con la danza aerea o semplicemente migliorare il tuo benessere, questo è il luogo giusto per iniziare.

"All'AUSE Sporting Club nascono campioni… e si costruiscono persone", dichiara Veneruso.

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