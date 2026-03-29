Partenza sprint dei Bianchi
Buona prestazione del Savoia allo stadio Giraud di Torre Annunziata, dove bastano 47 minuti per archiviare la pratica Ragusa.
I bianchi passano in vantaggio già al 12’ del primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Guida. Il raddoppio arriva allo scadere della prima frazione: al 47’ è ancora Guida a firmare la doppietta con un tiro rasoterra che si insacca alle spalle di Esposito, su assist di Forte.
Dominio anche nella ripresa
Nel secondo tempo è ancora il Savoia a gestire il gioco. Al 50’ doppia grande occasione: prima Nussbaumer, che dopo un rimpallo colpisce il palo, poi Ledesma, che calcia di prima intenzione trovando la pronta risposta di Esposito.
I bianchi continuano a creare occasioni, ma il risultato non cambia, confermando il controllo della gara.
Classifica sempre più corta
La giornata di campionato ridisegna anche la vetta della classifica. Con la sconfitta dell’Athletic Palermo e la vittoria esterna della Nissa, i siciliani salgono al primo posto con 56 punti.
Alle loro spalle inseguono Savoia e Athletic Palermo a quota 54, mentre la Reggina resta a 53 punti, mantenendo apertissima la lotta per il primato.