A cura della Redazione

Continua il momento positivo della Fiamma Torrese, team di Torre Annunziata, che batte per 3 set a 2 Matese.

Così Giovanna Prisco al termine della sfida disputata al PalaPittoni: “Questa vittoria è stata estremamente importante per noi, è una vittoria che ci dà fiducia e tanta carica per affrontare le prossime partite. La partita è stata molto intensa e combattuta, un derby è sempre una partita molto sentita da entrambe le parti. Abbiamo giocato con grande grinta e determinazione, reagendo e trovando le giuste soluzioni nei momenti chiave, restando unite e compatte: questo ci ha permesso di portare a casa il risultato. Faccio i complimenti alla mia squadra perché è una vittoria sudata e voluta che arriva al momento giusto”.